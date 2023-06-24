В Воронеже загорелась нефтебаза

Губернатор Гусев: пожарные тушат резервуар с топливом на нефтебазе в Воронеже

О причинах пожара на нефтебазе в Воронеже губернатор Александр Гусев не сообщил. В регионе введен режим контртеррористической операции в связи с вооруженным мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

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Резервуар с топливом загорелся на нефтебазе в Воронеже, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет», — сообщил глава региона. Причину возникновения пожара он не назвал.

Ранее губернатор сообщил, что Вооруженные силы России проводят в области «оперативно-боевые мероприятия» в рамках контртеррористической операции. Он также написал о сложной ситуации на дорогах в связи с перекрытием федеральной трассы «Дон».

«Прошу автомобилистов пользоваться для объезда всеми дорогами регионального и местного значения. Чтобы построить точный маршрут, используйте все доступные поисковые системы», — говорилось в обращении губернатора.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Позднее он сообщил, что ЧВК блокировала Ростов-на-Дону. Минобороны России назвало заявление Пригожина об обстреле не соответствующим действительности и провокацией. В отношении основателя ЧВК «Вагнер» завели уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ). ФСБ призвала бойцов ЧВК не исполнять «преступные приказы» и задержать основателя организации.

Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в Москве, Подмосковье, Воронежской области.

Президент Владимир Путин обвинил организаторов происходящих событий в попытке вооруженного мятежа.

Утром 24 июня Пригожин сообщил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону. Он опубликовал видео из штаба Южного военного округа, расположенного в городе. Кроме того, были опубликованы видеокадры переговоров Пригожина с замминистра обороны генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и замначальника ГУ Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.