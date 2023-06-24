В Белгородской области усилили контроль за въездом в регион

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил закрыть въезд в Шебекино и Новую Таволжанку, а также усилить контроль за въездом на территории всей Белгородской области.

«С 18:00 сегодняшнего дня до 6:00 вторника мы закроем въезд в Шебекино и Новую Таволжанку», — сообщил он в телеграм-канале.

По его словам, это позволит «в том числе провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, проблем, связанных с мусором», а также «лишний раз перестраховаться с точки зрения безопасности людей».

По его словам, он также провел оперативное совещание в рамках поручения, которые дал президент России Владимир Путин, и выслушал доклады силовых структур.

Гладков также сообщил о ситуации с обстрелами на территории Белгородской области за минувшие сутки, 23 июня.

Так, по его словам, в Шебекинском городском округе из миномета обстреляли поселок Красное и село Белянка (по четыре прилета), по селу Новая Таволжанка выпущено три минометных снаряда. В селе Середа с беспилотника сбросили два взрывных устройства. В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, а в Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый, где насчитали 16 прилетов.

В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпустили 12 минометных снарядов, по селу Козинка — 11 минометных снарядов, по хутору Понуры — три, по окраинам сел Новостроевка-Вторая и Дроновка — пять и два соответственно, уточнил Гладков. По его словам, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Город Шебекино и Новая Таволжанка в Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам, интенсивность обстрелов существенно возросла в конце мая и начале июня. В частности, 24 мая белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о 13 обстрелах округа, 26 мая — о 35, а 6 июня он сообщил, что по округу был выпущен 491 снаряд. Из города была объявлена эвакуация, людей вывозили военные и участники теробороны. 8 июня в этих населенных пунктах разорвалось почти 400 снарядов.

Четыре дня назад, 20 июня, Гладков сообщил, что пропуска на въезд и выезд в Шебекино с 21 июня будут отменены, но въезд в город по ночам будет под запретом.