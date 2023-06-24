В Белгородской области усилили контроль за въездом в регион

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 23 июн, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 23 июн, 16:07
В школах Подмосковья перенесли выпускные Политика, 13:03
ЧВК в Ростове и дело о мятеже против Пригожина. Главное к 13:00 мск Политика, 13:02
Картаполов назвал ненужным военное положение для Москвы и Ростова Политика, 13:02
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 12:48
Ретейлеры оценили запасы продовольствия в магазинах Ростова-на-Дону Политика, 12:34
Танки, БТРы и военные в центре Ростова-на-Дону. Фото Политика, 12:30
В Белгородской области усилили контроль за въездом в регион Политика, 12:26
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Что нужно знать и как себя вести в зоне контртеррористической операции Общество, 12:14
Российская теннисистка без борьбы вышла в полуфинал турнира в Берлине Спорт, 12:06
Три сегмента российских ИТ-продуктов и ключевые игроки в них РБК и Softline, 12:05
Володин призвал бойцов «Вагнера» быть «со своим народом» Политика, 12:00
Брокер «Тинькофф» приостановил торги выходного дня Инвестиции, 11:54
Кадыров заявил об отправке чеченских бойцов «в зону напряженности» Политика, 11:53
Воронежский губернатор заявил о начале «оперативно-боевых мероприятий» Политика, 11:46
Политика ,  
0 

В Белгородской области усилили контроль за въездом в регион

Губернатор Белгородской области Гладков закрыл въезд в Шебекино и Новую Таволжанку
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил закрыть въезд в Шебекино и Новую Таволжанку, а также усилить контроль за въездом на территории всей Белгородской области.

«С 18:00 сегодняшнего дня до 6:00 вторника мы закроем въезд в Шебекино и Новую Таволжанку», — сообщил он в телеграм-канале.

По его словам, это позволит «в том числе провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, проблем, связанных с мусором», а также «лишний раз перестраховаться с точки зрения безопасности людей».

По его словам, он также провел оперативное совещание в рамках поручения, которые дал президент России Владимир Путин, и выслушал доклады силовых структур.

Гладков также сообщил о ситуации с обстрелами на территории Белгородской области за минувшие сутки, 23 июня.

Так, по его словам, в Шебекинском городском округе из миномета обстреляли поселок Красное и село Белянка (по четыре прилета), по селу Новая Таволжанка выпущено три минометных снаряда. В селе Середа с беспилотника сбросили два взрывных устройства. В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, а в Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый, где насчитали 16 прилетов.

Читайте на РБК Pro
Как сын бедного моноциклиста и матери-подростка стал основателем Amazon
Как компании могут законно снизить налоговую нагрузку
Какие сюрпризы ждут инвестора при покупке недвижимости в ОАЭ
Акции Oracle стремительно растут. Какие риски таит стратегия компании

В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпустили 12 минометных снарядов, по селу Козинка — 11 минометных снарядов, по хутору Понуры — три, по окраинам сел Новостроевка-Вторая и Дроновка — пять и два соответственно, уточнил Гладков. По его словам, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Город Шебекино и Новая Таволжанка в Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам, интенсивность обстрелов существенно возросла в конце мая и начале июня. В частности, 24 мая белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о 13 обстрелах округа, 26 мая — о 35, а 6 июня он сообщил, что по округу был выпущен 491 снаряд. Из города была объявлена эвакуация, людей вывозили военные и участники теробороны. 8 июня в этих населенных пунктах разорвалось почти 400 снарядов.

Четыре дня назад, 20 июня, Гладков сообщил, что пропуска на въезд и выезд в Шебекино с 21 июня будут отменены, но въезд в город по ночам будет под запретом.

Теги
Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков
Материалы по теме
Гладков сообщил об обстреле Красного Пахаря в Белгородской области
Политика
Хутор в Белгородской области попал под обстрел ВСУ
Политика
Село в Белгородской области попало под артиллерийский обстрел
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter