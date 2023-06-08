В Шебекино и Новой Таволжанке за сутки разорвалось почти 400 снарядов

Фото: сервис Google Maps

В Шебекино и Новой Таволжанке за сутки разорвались почти 400 снарядов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, по Шебекинскому городскому округу было выпущено 345 снарядов, а с беспилотников сбросили еще 18 взрывных устройств. По Новой Таволжанке было выпущено 40 снарядов. В обоих случаях пострадавших нет, уточнил губернатор.

В Шебекино из-за обстрела повреждены несколько промышленных предприятий, зданий гостиницы. В Новой Таволжанке — 2 многоквартирных дома и 8 частных домов.