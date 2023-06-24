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Замглавы ГУ Генштаба обратился к ЧВК: «Это удар в спину президента»

Первый замглавы ГУ Генштаба назвал ситуацию с ЧВК «Вагнер» ударом в спину президенту
Генерал-лейтенант Владимир Алексеев призвал бойцов ЧВК «Вагнер» одуматься и не вестись «на чьи-то провокационные идеи», поскольку «большего удара по имиджу России, по ее Вооруженным силам сейчас придумать невозможно»

Замглавы ГУ Генштаба обратился к ЧВК: «Это удар в спину президента»
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Первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС (экс-ГРУ) Герой России, генерал-лейтенант Владимир Алексеев призвал бойцов ЧВК «Вагнер» одуматься и не вестись «на чьи-то провокационные идеи». Его обращение публикует телеграм-канал «Канал специального назначения».

«Я с первого дня существования организации выполнял с вами боевые задачи. 2014 год, 2015-й, 2016-й. Взаимодействую активно и сейчас. Я с огромным уважением отношусь ко многим бойцам, командирам этой частной военной компании, которые выполняют серьезные задачи в интересах нашего государства. Но то, что происходит сейчас, это вопиющий факт, который кроме как помешательством иначе объяснить я не могу», — говорится в обращении генерала.

Он отметил, что сейчас Россия находится «в сложнейшем положении»: против нее «ополчился весь западный мир», который поставляет оружие и боеприпасы. «Подобные вещи по чьим-то провокационным идеям приведут к огромным потерям, и к огромным потерям в первую очередь политическим. Представьте, как воспримут с воодушевлением на Западе то, что вы сейчас пытаетесь сделать», — указал он.

По его словам, какими бы не были намерения ЧВК, они — «удар в спину стране и президенту». «Только президент вправе назначить высший руководящий состав Вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот», — считает Алексеев.

Он попросил бойцов одуматься, поскольку «большего удара по имиджу России, по ее Вооруженным силам сейчас придумать невозможно».

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По его мнению, подобная провокация могла быть осуществлена «только врагами» России. «Я прошу сейчас остановиться, никакого применения оружия Вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было и не будет. Нам еще не хватало в настоящее время развязать гражданскую войну внутри страны», — заключил он.

Ранее к ЧВК обратились ФСБ и заместитель командующего объединенной группировкой войск на Украине генерал армии Сергей Суровикин.

Пригожин вечером 23 июня заявил об ударе по лагерям «Вагнера», Минобороны его слова назвало провокацией. После этого ФСБ возбудила дело о призывах к вооруженному мятежу.

Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации, заявили в Кремле, добавив, что «необходимые меры принимаются».

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Елена Чернышова
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Генштаб
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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