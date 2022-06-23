Премьер Албании назвал процесс расширения ЕС «жульничеством»

Эди Рама (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Процедура расширения Евросоюза является «жульническим» процессом, поскольку 26 стран не смогли преодолеть вето Болгарии на начало переговоров о вступлении в сообщество Албании и Северной Македонии. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама на пресс-конференции во время встречи лидеров стран ЕС и государств Западных Балкан.

«26 стран ЕС продемонстрировали полное бессилие, они оказались неспособны преодолеть вето Болгарии. Расширение ЕС — это полностью жульнический процесс. Как только что-то происходит в странах-кандидатах, все снова уходит на новый круг. Я испытываю грусть и разочарование в Евросоюзе. В этом доме что-то очень не в порядке», — сказал Рама.

В ходе пресс-конференции Рама также привел в пример Северную Македонию, которой ради вступления в ЕС пришлось поменять название (ранее она была Республикой Македонией). «Представьте, что Франции пришлось бы поменять свое название?» — пожаловался он.

При этом другие страны ЕС призывают готовиться к расширению. Об этом, в частности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он сказал, что с предоставлением статуса кандидатов Украине и Молдавии расширение ЕС — лишь вопрос времени.

«Нам нужно создать условия, которые необходимы Украине, чтобы она могла продолжить свой многообещающий путь вперед, и в то же время нам нужно понять, что мы должны быть готовы к расширению», — передает его слова агентство Reuters.

Шольц также заявил, что для работоспособности союза решения должны приниматься большинством голосов, а не единогласно.