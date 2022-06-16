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В Швейцарии сообщили об усталости принимающих семей от беженцев с Украины

Швейцарские семьи, которые приняли у себя покинувших родину украинцев, начали уставать от сожительства с ними, сообщила директор Швейцарской службы помощи беженцам (SFH) Мириам Беренс, передает телеканал SRF.

По словам главы SFH, готовность принять украинцев выразили порядка 30 тыс. швейцарских семей, однако некоторые из них со временем начали уставать от постоянного пребывания посторонних в квартирах и замечать культурные различия.

«Видимо, предполагалось, что у украинских беженцев та же культура. Но есть различия. <...> А когда [в семьях] есть дети, это может привести к трениям», — сказала Беренс.

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Фото:Vit Simanek / CTK / ZUMA Press / ТАСС

По данным властей, часть семей может отказаться от своих обязательств по приему беженцев летом. Швейцарские кантоны (регионы) располагают примерно 9 тыс. бесплатных свободных коек в местах коллективного проживания.

Сейчас в Швейцарии остаются примерно 55 тыс. украинских беженцев, из них около половины проживают в принимающих семьях, сообщает телеканал, не уточняя источник данных.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 14 июня за пределами Украины оставались почти 5,1 млн украинцев. Они направились в соседние страны, наиболее плотный поток пришелся на Польшу, Россию, Германию и Чехию. В Швейцарии, согласно статистике, в тот день находились почти 56 тыс. беженцев. Всего государственную границу по направлению из страны с конца февраля пересекли более 7,5 млн раз.

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Украина беженцы Швейцария усталость

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