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Военная операция на Украине ,  
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Британия разрешит въезд детям с Украины без сопровождения родителей

Великобритания разрешит детям с Украины въезд без родителей, у них должно быть письменное разрешение. Из-за неточности в описании условий въезда заявки на визы уже подали сотни детей, которые собирались отправиться туда одни
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Великобритания может объявить о новых правилах приема несовершеннолетних беженцев, которые позволят украинцам до 18 лет приезжать в страну без сопровождающих, пишет The Telegraph.

При этом подростки должны будут иметь письменное разрешение от родителя или опекуна. Представитель МВД Великобритании подтвердил, что объявление ожидается в среду, 22 июня, но не раскрыл подробностей.

Русская служба Би-би-си отмечает, что правила пересмотрели только для тех подростков, которые уже подали заявки на получение визы. Однако представитель британского правительства заявил телекомпании, что в будущем возможность могут дать и тем детям, которые ранее не подавали заявки на въезд.

Как отмечает издание, по существующим правилам, несовершеннолетние могут прибывать в Британию с родителями или законными представителями либо одни, если они въезжают в Соединенное Королевство для воссоединения с ними. При этом раньше подростки, приезжающие без родителей, могли получить визы в рамках программы «Дома для Украины».

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Фото:Andrew Harnik / AP

В конце мая The Guardian со ссылкой на источники в британском МВД сообщила, что более 500 украинских детей, покинувшие Украину без родителей, застряли в Европе в ожидании одобрения заявок. Многие из них ждут ответа более двух месяцев, отмечает газета. Это связано с тем, что они подали заявления на визу, когда в Британию еще можно было въехать без родителей (это смогли сделать около 25 детей), но затем это запретили. При этом на сайте программы ничего не говорилось, что отправиться в Британию несовершеннолетним без родителей запрещено, отмечает Би-би-си.

Британское правительство сообщило, что всего в страну на 13 июня приехали с Украины 77 тыс. человек. Визы выданы 130,3 тыс. украинцев.

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По данным детского фонда ООН — ЮНИСЕФ, с февраля этого года на Украине со своего места жительства вынуждены были уехать около 5 млн детей. Из них 2 млн покинули страну и 3 млн временно переехали на другое место внутри Украины.

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Великобритания беженцы Украина Дети

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