Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ

Фонд направил в ПАСЕ соответствующее письмо, в котором призывает прежде добиться от России твердых гарантий сотрудничества со следствием по катастрофе MH17. Вопрос о возвращении России в организацию должен решиться в понедельник

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Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзиского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). В нем фонд выражает свою обеспокоенность перспективами возвращения России в ПАСЕ и просит выдвинуть ей ряд условий для возврата в организацию. Об этом сообщает нидерландское издание Telegraaf со ссылкой на соответствующее письмо.

«Мы призываем вас, и делегацию Нидерландов в Парламентской Ассамблее, и всю Ассамблею Совета Европы временно отложить восстановление права голоса Российской Федерации», — приводит издание выдержки из письма главы фонда Пита Плоега.

В письме сказано, что фонд обеспокоен тем фактом, что Россия «недостаточно сотрудничает» со следственными органами по делу крушения рейса MH17. Руководитель фонда призывает, чтобы ПАСЕ потребовала «твердых и явных гарантий» от России «безоговорочного сотрудничества со следствием, а также судебного преследования и судебного разбирательства в отношении лиц, подозреваемых в крушении рейса MH17».