В МИД допустили возникновение похожего на Карибский кризиса

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков считает, что размещение американских ракет близ границы России может привести к международному кризису, похожему на Карибский

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Выступая в Совете Федерации, Сергей Рябков заявил, что России надо готовиться к худшему сценарию в связи с возможным размещением американских ракет в непосредственной близости от ее границы, сообщает ТАСС. «Если дело дойдет до реального развертывания на суше такого рода систем, то ситуация не просто осложнится, а обострится до предела, мы можем оказаться в ситуации ракетного кризиса, близкого к Карибскому», — заявил замглавы внешнеполитического ведомства.

Рябков отметил, что сейчас представители американской администрации и Пентагона заверяют Россию в том, что размещать ракеты средней и меньшей дальности на суше в Европе НАТО не собирается. «Но все легко меняется», — сказал дипломат.

«Планов нет, но в случае с пусковыми установками Мк-41 это уже стало реальностью», — добавил он.

Системы Aegis Ashore, аналогичные Мк-41, которые способны запускать ракеты средней дальности «Томагавк» в ядерном оснащении, уже есть в Румынии, а затем будут размещены в Польше. В Москве ранее назвали их поставки в Восточную Европу «грубейшим нарушением Вашингтоном Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД)».

Карибский кризис 1962 года возник после того как США разместили ядерное оружие, угрожавшее европейской части СССР, на базе в Турции, а Советский Союз отправил ракеты с ядерными боеголовками морем на Кубу. 27 октября 1962 года противостояние дошло до такой степени, что обе стороны готовились применить ядерное оружие. Разрешить ситуацию удалось благодаря неофициальным контактам и согласию обеих сторон пойти на взаимные уступки. США согласились снять блокаду Кубы и убрать ракеты из Турции, а СССР эвакуировал с Кубы ракеты средней дальности.

ДРСМД, по которому СССР и Россия в качестве правопреемницы и США обязались уничтожить и в будущем не производить, не испытывать и не развертывать соответствующие ракетные комплексы, был подписан в 1987 году. С начала 2000-х годов страны начали обвинять друг друга в нарушении договора.

1 февраля президент США Дональд Трамп запустил процедуру приостановки действия договора для США. Россия сделала то же самое на следующий день. 18 июня закон о приостановке соглашения приняла Государственная дума, а 24 июня его начали обсуждать в Совете Федерации.