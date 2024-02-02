Таможенники в России задержали контейнеры из Китая с формой для ВСУ
На железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» нашли военную форму с символикой ВСУ, ее обнаружили в грузовом поезде, который прибыл из Китая. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.
«Один контейнер «выдернули», вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии», — сказал Игнатьев (цитата по ТАСС).
Он отметил, что груз следовал транзитом через Китай в Польшу, в декларации было указано, что в контейнерах спортивная форма и спецодежда. Обнаружить несоответствие удалось, когда груз просветили на пункте пропуска с помощью инспекционно-досмотрового комплекса, показавшего, «что там не совсем спортивная одежда по плотности ткани и другим параметрам».
По словам Игнатьева, баулы были запакованы на заводе, спрессованы и помещены в вакуумную упаковку. На одежде были бирки с текстом на украинском языке о том, что это военная форма. Таможенники задержали восемь контейнеров и досматривают их содержимое. Начальник таможни Читы добавил, что досмотр будет идти неделю, а «уголовного дела еще нет».
5 октября сотрудники Центральной почтовой таможни задержали инженера оборонно-промышленного комплекса, который наладил канал контрабандных поставок военной продукции в Японию, США и страны Европы. По данным ФТС, он отправил более 500 посылок на сумму 31 млн руб. В некоторые из посылок мужчина вкладывал записки против проведения военной операции на Украине. Кроме того, в результате обысков в квартирах, машине и загородных домах задержанного таможенники нашли «продукцию военного назначения, коллекцию книг по немецкой технике времен ВОВ и модели танков с нацистской символикой».
В отношении мужчины возбудили 12 уголовных дел и отправили под домашний арест.
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