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Таможенники задержали инженера ВПК за 500 посылок с военной продукцией

ФТС сообщила о задержании инженера ВПК за контрабанду военной продукции
Фото: сustoms_rf / Telegram
Фото: сustoms_rf / Telegram

Сотрудники Центральной почтовой таможни задержали инженера оборонно-промышленного комплекса, который организовал канал контрабанды продукции военного назначения в страны Европы, США и Японию, сообщили в Федеральной таможенной службе.

По данным ведомства, задержанный отправил более 500 посылок на сумму 31 млн руб.

Организатор преступной схемы покупал на российских интернет-площадках различную военную продукцию, например, защитные комплекты коленных и локтевых суставов, камуфляжные ранцы и медицинские подсумки, после чего отправлял за рубеж, сообщили в ФТС. У мужчины был подельник, который принимал заказы на товар и оплату. Он проживает в Великобритании, уточнили в ведомстве.

В некоторые из посылок мужчина вкладывал записки против проведения военной операции на Украине. Кроме того, в результате обысков в квартирах, машине и загородных домах задержанного таможенники обнаружили «продукцию военного назначения, коллекцию книг по немецкой технике времен ВОВ и модели танков с нацистской символикой».

В отношении задержанного возбудили 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда военной техники). Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

В сентябре Тверской областной суд приговорил россиянина Сергея Кабанова к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за госизмену. Его обвиняли в организации контрабанды российских изделий военного назначения для ракет в Соединенные Штаты по заданию американских спецслужб.

Осужденный поставлял в США комплектующие российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения, уточняли в ФСБ.

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Теги
ФТС таможенник контрабанда
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