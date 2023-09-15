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Суд дал россиянину 12,5 лет тюрьмы за контрабанду в США компонентов ЗРК

Суд приговорил россиянина к 12,5 годам за контрабанду в США компонентов ЗРК
Мужчину признали виновным в госизмене и организации поставок комплектующих российских ЗРК и радиолокационного оборудования в США. ФСБ полагает, что он действовал по заданию американских спецслужб

Суд дал россиянину 12,5 лет тюрьмы за контрабанду в США компонентов ЗРК
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Тверской областной суд приговорил россиянина Сергея Кабанова к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за госизмену. Его обвиняли в организации контрабанды российских изделий военного назначения для ракет в Соединенные Штаты по заданию американских спецслужб, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

Суд согласился с доводами спецслужбы о том, что Кабанов отправлял изделия для российской ракетной техники американской фирме Victory Procurement Services, которая подконтрольна Министерству обороны США. Кроме того, он наладил контрабанду транзитом через Латвию, полагают в ведомстве.

Осужденный поставлял в США комплектующие российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения, уточнили в ФСБ. Спецслужба перекрыла этот канал поставок, заключили в ведомстве.

В конце апреля, в отношении жителя Симферополя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда иного вооружения, до семи лет лишения свободы). Мужчину заподозрили в пересылке в Японию бронепанелей для общевойскового бронежилета. «При оформлении отправлений было указано, что товары имеют гражданское назначение, однако компетентные органы подтвердили военный характер груза», — заявили в Южном таможенном управлении. Таможенники перехватили две такие посылки. Кроме того, при обыске дома у подозреваемого были найдены и другие военные товары.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
контрабанда военная продукция США приговор ФСБ ЗРК
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