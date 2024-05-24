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Военная операция на Украине ,  
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Госдеп ответил на статью Reuters о готовности России к переговорам

Госдеп: мы помогаем Киеву стабилизировать фронт и поддержим мир на его условиях
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия не показывает готовности к диалогу, считают в США и потому помогают Украине стабилизировать ситуацию на поле боя, не исключая мирного решения конфликта. Путин говорил, что Россия «за» переговоры с учетом реалий на земле
Джеймс О&#39;Брайен
Джеймс О'Брайен (Фото: Rod Lamkey / CNP / Global Look Press)

США считают важным, чтобы Украина имела возможность стабилизировать ситуацию на поле боя, и не отказываются от мирного решения конфликта с Москвой на приемлемых для Киева условиях, заявил помощник госсекретаря по делам в Европе и Евразии Джеймс О'Брайен. Так он ответил на вопрос о публикации Reuters, в которой говорилось о готовности России к диалогу с Украиной, в рамках которого были бы зафиксированы «нынешние линии фронта».

По словам дипломата, сейчас не заметно заинтересованности президента Владимира Путина в мире. «Важно, чтобы Украина имела возможность стабилизировать ситуацию на поле боя. Мы всегда заинтересованы в том, чтобы, когда Украина будет готова заключить мир, она была бы в состоянии сделать это на условиях, успешных для нее», — сказал он.

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Как говорили источники Reuters, Путин в разговоре с небольшой группой советников выразил разочарование «попытками Запада сорвать переговоры» и тем, что украинский президент Владимир Зеленский исключил возможность диалога. Один из собеседников агентства сказал, что Россия и Украина могут не договориться, пока Зеленский будет у власти, но возможно заключение «сделки с Вашингтоном». Еще один источник Reuters сказал, что Россия готова вести боевые действия «столько, сколько потребуется», но может и пойти на прекращение огня, чтобы «заморозить» их.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя данные о готовности Москвы зафиксировать текущую линию фронта, сказал, что «это не так», и напомнил, что в Конституции России зафиксирован состав регионов, включая четыре новых — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Сам Путин, говоря о возможности переговоров, заявил, что Москва «за них», вести диалог нужно на основе договоренностей 2022-го и с учетом территориальных реалий. Он также сказал, что заключать какие-либо соглашения Россия будет с легитимными украинскими властями, легитимность полномочий Зеленского, по его словам, истекла. 20 мая у него формально закончился президентский срок, выборы не проводились из-за военного положения.

Зеленский выступал за переговоры при условии выхода Украины к границам 1991 года, но также допускал, что диалог начнется при возвращении Киевом контроля над утраченными после февраля 2022-го территориями.

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