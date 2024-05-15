Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине

Петр Павел усомнился, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Он также выступил против участия военных НАТО в конфликте

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Необходимо остановить боевые действия на Украине и начать переговоры, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News.

«Нам нужно остановить войну, а затем начать обсуждать будущие договоренности. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения», — сказал Павел в ответ на вопрос, следует ли Украине сейчас начать переговоры с Россией (цитата по iDNES).

По его словам, «наивно» предполагать, что Киев вернет себе территории, которые перешли под контроль российских военных. Он подчеркнул, что «Россия просто так не отдаст» эти земли. «Мы должны быть реалистами», — призвал чешский президент.

Он также выступил против отправки войск НАТО на Украину. По его мнению, такое развитие событий будет означать начало столкновения России с альянсом. «Никто не хочет такого конфликта в Европе», — отметил Павел.

Лидер Чехии добавил, что не сомневается в возможности вступления Украины в НАТО, но подчеркнул, что это может произойти только после окончания боевых действий. «Мы должны прийти к урегулированию, к восстановлению мира в регионе, и тогда мы сможем говорить о потенциальном членстве Украины», — пояснил он.

Россия и Украина не раз озвучивали свои условия мирного урегулирования конфликта, но каждая сторона называет требования противоположной неприемлемыми. Российские власти настаивают на признании суверенитета Москвы над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Украинские власти требуют вывода российских войск и возвращения границ 1991 года.

Дискуссия о вводе европейских войск на Украину началась после высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона. В конце февраля он заявил: «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя». Кремль посчитал слова Макрона опасными и предупредил, что появление военных НАТО на Украине приведет к прямому столкновению с Россией.