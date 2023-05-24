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Политика ,  
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Путин заявил, что сторонники однополярности «стреляют себе в ногу»

Президент Владимир Путин: выступающие за однополярность страны «стреляют себе в ногу»
О том, как развивается экономика стран, не поддерживающих однополярную модель мира, «говорят цифры», заявил Путин. По его словам, общий ВВП ЕАЭС в 2022 году сократился, но не «обвалился», как прогнозировали некоторые эксперты
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Страны, которые выступают за однополярность, наносят ущерб как мировой, так и собственной экономике, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, который проходит в Москве.

«Все, кто поступает, думает и делает иначе, наносят ущерб мировой экономике, стреляет, по сути, себе в ногу и в ногу тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату», — сказал президент.

По его словам, такими действиями страны лишь «усиливают тот нисходящий тренд своего собственного развития, о котором прямо пишут международные эксперты, в том числе и эксперты из США». «Они <...> просто стреляют себе в ногу», — повторил Путин.

Он отметил, что это «их выбор». Президент заявил, что Россия же настроена на честное и прагматичное сотрудничество, всегда ответственно подходит к отношениям со всеми странами и в полном объеме выполняет свои договоренности. И страна »в любой момент готова сотрудничать со всеми, кто готов работать с ней» на таких условиях, сказал он.

О том же, как развивается экономика стран, которые не придерживаются однополярной модели мира, говорят экономические показатели, продолжил Путин. «Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП Евразийского союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%», в то время как некоторые эксперты за границей предсказывали «обвальный сценарий», — сказал Путин. «Ничего такого не произошло и уже явно не произойдет», — отметил он.

Путин обвиняет Запад в неоколониальных идеях и попытке создать однополярный мир. Он говорил ранее, что Запад неспособен «единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться». «Тенденция в мире к многополярности — она неизбежна. Она будет только усиливаться. И те, кто этого не поймет и не будет следовать в этом тренде, будут проигрывать. Это факт абсолютно очевидный», — говорил президент в апреле.

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Он отмечал, что заметную роль в переходе к новому миропорядку играет Азия, где «крепнут новые центры силы».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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