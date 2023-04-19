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Reuters узнал об опасениях Запада из-за станции Китая в Антарктиде

Reuters: Китай впервые с 2018 года возобновил строительство станции в Антарктиде
В США подозревают, что новая китайская научная станция даст стране новые возможности для шпионажа — перехвата сообщений и др., но Пекин обвинения отвергает. Пентагон видит в действиях Китая плацдарм для ресурсных притязаний
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Китай наращивает присутствие в Антарктиде, сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Они свидетельствуют, что Пекин возобновил строительство своей пятой исследовательской станции в Южном полярном круге, которое было приостановлено в 2018 году.

Как пишет агентство, западные страны опасаются, что расширение присутствия Пекина в полярных регионах может предоставить Народно-освободительной армии (НОАК) возможности для шпионажа; Китай отрицает утверждения о том, что станции будут использоваться для этих целей.

Как ожидается, новый объект на острове Инэкспрессибл недалеко от моря Росса будет включать в себя обсерваторию со спутниковой наземной станцией. Согласно снимкам, сделанным в январе, на территории базы появились временные постройки, вертолетная площадка и фундамент для главного здания площадью около 5 тыс. кв. м. Аналитики считают, что строительство может быть завершено к 2024 году.

По мнению экспертов CSIS, оборудование можно будет использовать для перехвата спутниковых сообщений других стран. В частности, отмечают аналитики, Пекин сможет получить доступ к телеметрическим данным о ракетах, запущенных с австралийского космодрома Arnhem.

В соответствии с Договором об Антарктике от 1959 года, предусматривающим демилитаризацию района Антарктиды, его можно исследовать только в мирных целях. Военнослужащие могут проводить научные исследования, но им запрещено создавать базы, проводить маневры или испытывать оружие. Китай является участником соглашения.

В отчете Пентагона за прошлый год говорится, что антарктическая инфраструктура Китая может предназначаться для будущих притязаний на природные ресурсы региона. Пекин использует технологии двойного назначения, которые, как минимум частично, могут улучшить возможности китайской армии в Антарктиде. «Принятый Пекином в 2015 году закон о национальной безопасности определяет полярные регионы, наряду с глубоководными районами и космическим пространством, как зоны для развития и эксплуатации», — напоминали в Пентагоне.

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В 2017 году в Китае вышла Белая книга «Деятельность Китая в Антарктике», ее составило Государственное океанологическое управление. В документе Пекин выражает готовность к мирному использованию Антарктиды, отмечая при этом, что готов вместе с другими странами создавать «более справедливый и логичный международный порядок в Антарктике». В том же году Китай договорился о сотрудничестве в этом регионе с Россией.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай Антарктида шпионаж
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