В Ростове-на-Дону инженера военного предприятия заподозрили в госизмене

В Ростове-на-Дону по делу о госизмене задержали конструктора оборонного предприятия

По информации ФСБ, конструктор выполнял задания сотрудника украинской разведки, с которым общался в мессенджерах. В частности, мужчина передал информацию о расположении предприятий ОПК и армии

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В Ростове-на-Дону задержан инженер-конструктор, передавший украинской разведке данные о расположении оборонных предприятий, средств ПВО и российских войск, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Мужчина работал на одном из местных оборонных предприятий. По информации ФСБ, конструктор общался в мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и выполнял его задания, а также передавал информацию о том, где находятся предприятия оборонно-промышленного комплекса, средства ПВО и личный состав российских вооруженных сил, размещенный в Ростове-на-Дону.

Против мужчины возбудили дело по ст. 275 УК. В апреле наказание по этой статье ужесточили. Теперь по ней грозит наказание вплоть до пожизненного.

В середине мая по делу о госизмене задержали жителя Крыма. Как сообщили в ФСБ, мужчина передал украинским военным данные о движении российской военной техники, которая следовала в зону спецоперации. Видео с движущимся эшелоном 34-летний мужчина отправил в чат-бот одного из украинских телеграм-каналов, который спецслужбы Украины используют для сбора разведданных. Противник использовал информацию для нанесения ракетных ударов, сообщили в ФСБ.