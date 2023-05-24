Послы Евросоюза договорились продлить отмену пошлин на импорт с Украины

В прошлом мае ЕС решил отменить пошлины на ввоз с Украины самой разной продукции, в том числе сельскохозяйственной, чтобы поддержать украинскую экономику. Теперь меру решили продлить

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Послы стран Евросоюза согласовали продление на год отмены пошлин на ввоз товаров с Украины. Об этом в своем Twitter сообщило представительство Швеции, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

«Это поможет Украине сохранить стабильные торговые отношения с ЕС и обеспечит работу ее экономики», — объясняется в сообщении.

В прошлом мае Брюссель на год отменил пошлины на импорт с Украины. Временная либерализация предусматривала приостановку действия всех пошлин, которые еще не были отменены в торговле между ЕС и Украиной. Речь идет, в частности, о сельскохозяйственной продукции, овощах и фруктах.

В конце апреля прошлого года аналогичную меру поддержки украинской экономики приняла Великобритания: она продлила схему до начала 2024-го.