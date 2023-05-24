Послы Евросоюза договорились продлить отмену пошлин на импорт с Украины
Послы стран Евросоюза согласовали продление на год отмены пошлин на ввоз товаров с Украины. Об этом в своем Twitter сообщило представительство Швеции, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.
«Это поможет Украине сохранить стабильные торговые отношения с ЕС и обеспечит работу ее экономики», — объясняется в сообщении.
В прошлом мае Брюссель на год отменил пошлины на импорт с Украины. Временная либерализация предусматривала приостановку действия всех пошлин, которые еще не были отменены в торговле между ЕС и Украиной. Речь идет, в частности, о сельскохозяйственной продукции, овощах и фруктах.
В конце апреля прошлого года аналогичную меру поддержки украинской экономики приняла Великобритания: она продлила схему до начала 2024-го.