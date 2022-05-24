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Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Вот так» и «Интерфакс-Украина»

Доступ к сайтам изданий «Вот так» и «Интерфакс-Украина» ограничен по требованию Генпрокуратуры. Под блокировку также попали сайт писателя Экслера, страницы движения «Настоящая Россия» и другие ресурсы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Вот так», «Интерфакс-Украина» и «Сухуми.инфо». Первым на это обратил внимание портал «Роскомсвобода». Информация подтверждается сервисом Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам в интернете.

Издание «Вот так» было заблокировано по «маске», то есть со всеми доменами и поддоменами, отметили в «Роскомсвободе».

Этим же решением под блокировку попал сайт российского писателя и блогера Алексея Экслера (ранее были запрещены несколько ссылок), русскоязычная версия латвийского портала «Открыто», страницы благотворительного проекта Unchain и движения «Настоящая Россия», новостных изданий Realist.online и «Львiвський портал», несколько обсуждений на форуме, посвященном психологии, и ряд других ссылок.

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Новая газета. Европа»
Политика
Фото:РБК

Доступ к указанным ресурсам ограничен по требованию Генпрокуратуры на основании ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она регламентирует порядок блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях или недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверной.

Экслер сообщил, что от провайдера его сайта в Норвегии потребовали убрать два поста. В первом была цитата журналиста Александра Невзорова (Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов), а в другом посте «была цитата из статьи, которая сутки провисела на сайте Минобороны, а потом ее убрали, заявив о взломе», написал он.

Всего с начала года ведомство ограничило доступ более чем к 135 тыс. материалов, содержащих запрещенную информацию. В числе последних под блокировку попали сайт издания «Холод» журналистки Таисии Бекбулатовой (внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов), русскоязычный сайт The Moscow Times, сайты французского радио RFI, онлайн-энциклопедии изобразительного искусства WikiArt, а также сайт интернет-издания «Новая газета. Европа».

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