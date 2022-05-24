Мэр Ивано-Франковска заступился за избившего певшего на русском музыканта
Мэр Ивано-Франковска (западная часть Украины) Руслан Марцинков поддержал мужчину, ударившего уличного музыканта, который пел песни на русском, и предложил найти ему адвоката. Видео выступления мэра публикует Страна.ua.
Марцинков заявил, что необходимо узнать, есть ли заявление в милицию по факту избиения, и, если есть, помочь человеку, напавшему на музыканта, найдя ему адвоката. Мэр также заявил, что в городе не должны исполняться песни на русском языке.
Видео инцидента на одной из улиц Ивано-Франковска распространилось в интернете ранее днем. На кадрах видна группа молодых людей с гитарами и мужчина, агрессивно разговаривающий с ними. Один из музыкантов начал снимать происходящее на телефон, после чего мужчина попытался его ударить. В ходе дальнейшей перепалки он ударил одного из молодых людей по лицу, отчего тот упал на землю.
Напавшего пытались урезонить прохожие, некоторые призывали вызвать милицию.
В середине апреля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь предложил заменить преподавание русского языка в школах другими предметами. Среди них он назвал историю Украины, украинский язык, английский язык и математику. Учителей русского языка, если они не преподают другие дисциплины, можно отправить в простой, добавил Креминь.
Омбудсмен также посчитал, что учебную программу по зарубежной литературе необходимо пересмотреть, так как в ней все еще уделяется большое внимание изучению творчества русских писателей.
После этого в Житомире сообщили, что с нового учебного года в школах города не будут преподавать русский язык. Сейчас его изучают около тысячи учеников в десяти житомирских школах.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Ее целями он назвал защиту населения Донбасса от геноцида, а также «денацификацию» и «демилитаризацию» соседнего государства. Власти Украины ввели военное положение и разорвали дипотношения с Россией.