Мэр Ивано-Франковска заступился за избившего певшего на русском музыканта

Прохожий в Ивано-Франковске напал на уличных музыкантов, которые пели песни на русском языке, и ударил одного из них. Мэр города заявил, что напавшему нужно оказать помощь и найти при необходимости адвоката

Руслан Марцинков (Фото: ruslan.martsinkiv / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

Мэр Ивано-Франковска (западная часть Украины) Руслан Марцинков поддержал мужчину, ударившего уличного музыканта, который пел песни на русском, и предложил найти ему адвоката. Видео выступления мэра публикует Страна.ua.

Марцинков заявил, что необходимо узнать, есть ли заявление в милицию по факту избиения, и, если есть, помочь человеку, напавшему на музыканта, найдя ему адвоката. Мэр также заявил, что в городе не должны исполняться песни на русском языке.

Видео инцидента на одной из улиц Ивано-Франковска распространилось в интернете ранее днем. На кадрах видна группа молодых людей с гитарами и мужчина, агрессивно разговаривающий с ними. Один из музыкантов начал снимать происходящее на телефон, после чего мужчина попытался его ударить. В ходе дальнейшей перепалки он ударил одного из молодых людей по лицу, отчего тот упал на землю.

Напавшего пытались урезонить прохожие, некоторые призывали вызвать милицию.

В середине апреля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь предложил заменить преподавание русского языка в школах другими предметами. Среди них он назвал историю Украины, украинский язык, английский язык и математику. Учителей русского языка, если они не преподают другие дисциплины, можно отправить в простой, добавил Креминь.

Омбудсмен также посчитал, что учебную программу по зарубежной литературе необходимо пересмотреть, так как в ней все еще уделяется большое внимание изучению творчества русских писателей.

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После этого в Житомире сообщили, что с нового учебного года в школах города не будут преподавать русский язык. Сейчас его изучают около тысячи учеников в десяти житомирских школах.

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