Российские военные уничтожили в Донбассе склад снарядов к гаубицам США
Российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили крупный склад со 155-мм снарядами к американским гаубицам M777 в Раздоловке в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.
По его словам, ракеты также поразили три пункта управления, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе города Соледар и шесть складов боеприпасов в районах Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорное и Красный Лиман в ДНР.
Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в районе Краматорска в Донецкой народной республике. Авиация также уничтожила ЗРК «Бук-М1» в районе села Пилипчатино в Донбассе, два пункта управления, три склада с боеприпасами.
Ракетные войска и артиллерия уничтожили в том числе 13 танков и боевых бронированных машин, четыре «Града» и три склада боеприпасов.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников в районах Херсонской и Харьковской областей, а также перехватили четыре снаряда системы залпового огня «Смерч».
Накануне в Минобороны сообщили, что российские самоходные гаубицы «Гиацинт-С» на Украине уничтожили подразделение американских гаубиц М777. В ведомстве также рассказали об уничтожении перебрасывавшегося в Донбасс вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска и ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Бахмута в ДНР.