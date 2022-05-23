Минобороны сообщило об уничтожении новой партии техники ВСУ

Российские военные уничтожили перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военную технику, а также шесть складов боеприпасов

Фото: Минобороны РФ

Высокоточный удар российских ракет морского базирования по железнодорожной станции под Житомиром уничтожил подготовленную к отправке в Донбасс технику Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Уничтожено перебрасывавшееся в Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска», — сказал Конашенков.

По его словам, кроме того, в результате авиаудара уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики.

Коме того, за сутки российские военные поразили четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север» в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково Луганской народной республики, добавили в Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

21 мая Минобороны сообщало об уничтожении в Житомирской области ракетами «Калибр» «крупной партии» вооружения и техники, поставленных из США и Европы украинским войскам. Тогда же в районе Одессы Воздушно-космические силы России уничтожили хранилища с топливом для бронетехники украинских сил, которые находились на химическом предприятии «Одесский припортовый завод».

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Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. В Минобороны неоднократно говорили, что удары наносятся только по военной инфраструктуре. Власти Украины ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Киев также разорвал дипотношения с Москвой.