Минобороны сообщило об уничтожении новой партии техники ВСУ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 60,9 (-4,04) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 58,89 (-3,52) Инвестиции, 20 мая, 16:59
FT узнала о плане Broadcom купить компанию VMware за $50 млрд Инвестиции, 12:26
Сократить, заморозить: новая реальность PR-отделов российских компаний Pro, 12:25
Кризисы XX века: 5 книг о событиях, изменивших мир Социальная экономика, 12:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:19
Удобства и сложности: как купить жилье онлайн Недвижимость, 12:17
Экономисты предупредили о риске «голландской болезни» из-за курса рубля Экономика, 12:15
10-летний вратарь побил судей на хоккейном турнире. Видео Спорт, 12:13
Глава Минпросвещения анонсировал новые правила написания слова «бог» Общество, 12:12
В МИД допустили обмен пленными с «Азовстали» с Украиной Политика, 12:11
Президент «Урала» ответил на вопрос о поиске замены Шалимову Спорт, 12:10
Госдуме предложили ограничить сроки возможного увольнения мэров Политика, 12:08
Хакеры, взломы и DDos: критические моменты для бизнеса РБК и МегаФон, 12:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:03
Медведчук дал показания против Порошенко Политика, 11:57
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении новой партии техники ВСУ

Российские военные уничтожили перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военную технику, а также шесть складов боеприпасов
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Высокоточный удар российских ракет морского базирования по железнодорожной станции под Житомиром уничтожил подготовленную к отправке в Донбасс технику Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Уничтожено перебрасывавшееся в Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска», — сказал Конашенков.

По его словам, кроме того, в результате авиаудара уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики.

Минобороны России заявило об 11 сбитых украинских беспилотниках
Политика

Коме того, за сутки российские военные поразили четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север» в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково Луганской народной республики, добавили в Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

21 мая Минобороны сообщало об уничтожении в Житомирской области ракетами «Калибр» «крупной партии» вооружения и техники, поставленных из США и Европы украинским войскам. Тогда же в районе Одессы Воздушно-космические силы России уничтожили хранилища с топливом для бронетехники украинских сил, которые находились на химическом предприятии «Одесский припортовый завод».

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему обвалились продажи NFT
Статьи
Pro
МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать
Статьи
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи
Pro
Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм
Статьи
Pro
Фото: Pexels Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать
Инструкции
Pro
Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля
Статьи

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. В Минобороны неоднократно говорили, что удары наносятся только по военной инфраструктуре. Власти Украины ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Киев также разорвал дипотношения с Москвой.

Материалы к статье
Теги
Минобороны Россия Военная операция на Украине
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Минобороны России заявило об 11 сбитых украинских беспилотниках
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении техники из США и Европы под Житомиром
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter