Российские военные уничтожили подразделение американских гаубиц М777 ВСУ
Российские самоходные гаубицы «Гиацинт-С» уничтожили подразделение американских M777 на Украине, сообщили в Минобороны.
«В ходе стрельбы одна из целей у нас была — 155-миллиметровые буксируемые гаубицы M777 американского производства. Работали по взводу в количестве трех орудий. В ходе стрельбы на поражение как минимум батарея была подавлена», — рассказал на опубликованном видео командир российского подразделения. По его словам, дальность стрельбы «Гиацинтов» составляет 28,5 км.
«При прямых попаданиях по вооружению <...> никаких шансов у него (противника. — РБК) нет», — сказал военный.
В Минобороны указали, что расчеты установок выполняют огневые задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и солдат противника. После каждого налета и при обнаружении беспилотников гаубицы меняют позицию.
Россия с 24 февраля ведет на Украине специальную военную операцию по «демилитаризации и денацификации». Украинские власти ввели военное положение и разорвали дипломатические отношения с Москвой.