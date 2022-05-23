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Российские военные уничтожили подразделение американских гаубиц М777 ВСУ

По словам командира российской батареи, «Гиацинты» могут вести огонь на расстоянии 28,5 км. В ходе стрельбы им удалось подавить как минимум одну батарею 155-миллиметровых M77 американского производства

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Российские самоходные гаубицы «Гиацинт-С» уничтожили подразделение американских M777 на Украине, сообщили в Минобороны.

«В ходе стрельбы одна из целей у нас была — 155-миллиметровые буксируемые гаубицы M777 американского производства. Работали по взводу в количестве трех орудий. В ходе стрельбы на поражение как минимум батарея была подавлена», — рассказал на опубликованном видео командир российского подразделения. По его словам, дальность стрельбы «Гиацинтов» составляет 28,5 км.

«При прямых попаданиях по вооружению <...> никаких шансов у него (противника. — РБК) нет», — сказал военный.

В Минобороны указали, что расчеты установок выполняют огневые задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и солдат противника. После каждого налета и при обнаружении беспилотников гаубицы меняют позицию.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Россия с 24 февраля ведет на Украине специальную военную операцию по «демилитаризации и денацификации». Украинские власти ввели военное положение и разорвали дипломатические отношения с Москвой.

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