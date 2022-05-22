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Минобороны России заявило об 11 сбитых украинских беспилотниках

Минобороны России заявило о поражении 47 пунтктов управления и 11 БПЛА на Украине
Российские войска нанесли удары по 29 местам концентрации украинских сил, сообщают в Минобороны, погибли 210 военных ВСУ. За почти три месяца спецоперации уничтожены 3198 украинских танков и бронемашин, утверждают в ведомстве *

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Российская артиллерия и ракетные войска уничтожили за прошедшие сутки 41 пункт управления украинских сил, армейской авиацией и высокоточными ракетами ликвидированы еще по три пункта, сообщило Минобороны во время очередного брифинга. Ракетные войска и артиллерия нанесли удар по станции радиоэлектронной борьбы «Буковель» в Николаевской области.

За сутки ракетами воздушного базирования нанесены удар по трем пунктам управления, 13 районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четырем складам боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль Донецкой народной республики и Нырково Луганской народной республики.

«В районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», — сказано в сообщении.

Авиация уничтожила также склад с боеприпасами близ населенного пункта Красный Лиман и 26 районов скопления личного состава и военной техники украинских сил, погибли более 210 человек, 38 единиц техники выведено из строя, утверждают в министерстве.

Кроме того, артиллерийскими и ракетными ударами поражено 583 района скопления личного состава и военной техники ВСУ и 76 минометных и артиллерийский подразделений, в их числе — три батареи ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град». За сутки сбили 11 украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях Украины, а также на территориях, контролируемых Донецкой и Луганской народными республиками.

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Фото:Минобороны РФ

Российская военная операция началась в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснил свое решение стремлением провести демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства, утверждая, что официальные власти страны вели политику «геноцида» мирных жителей. Он заверил, что в планы России не входит оккупация территории Украины.

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В Минобороны настаивают, что удары наносятся лишь по военной инфраструктуре ВСУ. За почти три месяца, прошедшие с момента начала боевых действий, российские силы уничтожили на Украине 3198 танков и прочих бронированных машин, 1622 миномета и орудия полевой артиллерии, 125 вертолетов, 174 самолета, 408 установок РСЗО, 317 зенитных комплексов и более 3 тыс. автомобильной техники.

Украина объявила мобилизацию, ввела военное положение и разорвала дипотношения с Москвой.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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