Посольство России потребовало от Bloomberg опровержения статьи о COVID-19

Российское посольство в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения статьи о коронавирусе в России. Об этом дипмиссия сообщает на своей странице в Facebook.

«Мы требуем от Bloomberg опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам», — отметили в посольстве.

Ранее Bloomberg сообщил, что российская система здравоохранения оказалась неготова к эпидемии коронавируса из-за плохого финансирования, незавершенных постсоветских реформ, и необеспеченности медикаментами и оборудованием.

В российской дипмиссии сообщили, что автор статьи решил подкрепить «поток голословных политизированных обвинений» статистикой Всемирного банка о количестве больничных коек на 1 тыс. человек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2013 году. Как следует из графика на сайте агентства, в России этот показатель находился на уровне 3,8, в то время как в ОЭСР — 8,2.