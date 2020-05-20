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Пандемия коронавируса ,  
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Bloomberg исправил материал после заявления российского посольства

Агентство Bloomberg внесло правку в свой материал после того, как посольство России в США потребовало опровержения статьи.

Ранее Bloomberg выпустил статью, в которой говорилось о неготовности системы здравоохранения России к эпидемии коронавируса. В частности, в статье приводились данные Всемирного банка о количестве больничных коек на 1 тыс. человек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2013 году. Изначально график на сайте агентства показывал, что в России на 1 тыс. человек приходилось 3,8 коек, а в ОЭСР — 8,2.

Посольство России потребовало от Bloomberg опровержения статьи о COVID-19
Политика

Российское посольство в США обратило внимание на эту информацию. Дипмиссия сообщила в Facebook, что редакторы Bloomberg поменяли графики местами. В качестве доказательства посольство дало ссылки на первоисточник — сайт Всемирного банка. Из этих данных следовало, что агентство привело цифры, относящиеся к России и ОЭСР, наоборот. Дипмиссия потребовала от Bloomberg опровержения и извинений.

Теперь в материале указано, что в него была внесена правка. Также изменены подписи в графике. Сейчас из него следует, что в России на 1 тыс. человек приходится 8,2 больничных коек, а в ОЭСР — 3,8.

Ранее Bloomberg изменил другой материал после заявления российской стороны. Тогда статья агентства вышла под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ней сравнивалась смертность от COVID-19 в России со смертностью в других странах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заголовок на своей странице в Facebook. После этого агентство изменило изменило его на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». Затем Bloomberg поменял заголовок во второй раз, озаглавив материал «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

Теги: Bloomberg, посольство России, коронавирус
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Посольство России потребовало от Bloomberg опровержения статьи о COVID-19
Политика
Bloomberg объяснил смену заголовка статьи о смертности от COVID в России
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Bloomberg изменил заголовок статьи о смертности после критики России
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