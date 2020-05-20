Bloomberg исправил материал после заявления российского посольства

Агентство Bloomberg внесло правку в свой материал после того, как посольство России в США потребовало опровержения статьи.

Ранее Bloomberg выпустил статью, в которой говорилось о неготовности системы здравоохранения России к эпидемии коронавируса. В частности, в статье приводились данные Всемирного банка о количестве больничных коек на 1 тыс. человек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2013 году. Изначально график на сайте агентства показывал, что в России на 1 тыс. человек приходилось 3,8 коек, а в ОЭСР — 8,2.

Российское посольство в США обратило внимание на эту информацию. Дипмиссия сообщила в Facebook, что редакторы Bloomberg поменяли графики местами. В качестве доказательства посольство дало ссылки на первоисточник — сайт Всемирного банка. Из этих данных следовало, что агентство привело цифры, относящиеся к России и ОЭСР, наоборот. Дипмиссия потребовала от Bloomberg опровержения и извинений.

Теперь в материале указано, что в него была внесена правка. Также изменены подписи в графике. Сейчас из него следует, что в России на 1 тыс. человек приходится 8,2 больничных коек, а в ОЭСР — 3,8.