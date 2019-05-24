Российский новейший фрегат провел учения к юго-востоку от Гавайев

Как отмечает агентство, нынешние маневры — первый дальний поход «Адмирала Горшкова». Фрегат вышел из Североморска в конце февраля, его сопровождали многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Кама».

В начале марта «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш — там за российскими кораблями наблюдал британский эсминец HMS Defender («Защитник»). Из-за шторма во время прохода через пролив фрегат приблизился к берегам Шотландии. Британская газета The Times позже писала, что корабль оснащен станциями визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», способными вызывать галлюцинации с помощью коротких импульсов высокоинтенсивного светового излучения. В российском посольстве в ответ заявили, что российские корабли не угрожали безопасности жителей Шотландии.

Позже корабль вышел в Атлантику и направился в Средиземное море, 21 марта фрегат прошел в Красное море через Суэцкий канал. В дальнейшем он зашел в порт Джибути откуда через Аденский залив поплыл в Аравийское море. В начале апреля «Адмирал Горшков» посетил Шри-Ланку и направился в Южно-Китайское море, где поучаствовал в параде, посвященном 70-летию ВМС Народно-освободительной армии Китая. В мае корабль прибыл во Владивосток, где принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне, и пополнил запасы.

«Адмирал Горшков» — головной фрегат проекта 22350, он был введен в эксплуатацию в июле 2018 года. Среди вооружения корабля есть противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» и зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут».