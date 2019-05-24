Российский новейший фрегат провел учения к юго-востоку от Гавайев

Российский фрегат «Адмирал Горшков» провел в акватории Тихого океана учения по поиску подводных лодок, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
«Учения были проведены в центральной части Тихого океана юго-восточнее Гавайских островов», — заявили в пресс-службе.
Поиском подлодок «Адмирал Горшков» занимался с помощью бортового гидроакустического вооружения, в учениях также принимал участие вертолет Ка-27. Во время полета вертолет применял опускаемую гидроакустическую станцию.
В пресс-службе отметили, что боевые расчеты минно-торпедной части корабля условно отработали принуждение подлодки к всплытию и применение противолодочного вооружения.
Отряд кораблей, возглавляемый «Адмиралом Горшковым» также выполнит стрельбы, отработает задачи по противовоздушной обороне и проведет учения по оказанию помощи судну, которое терпит бедствие.