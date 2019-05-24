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Amazon $2 200 (+20,57%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Политика ,  
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Российский новейший фрегат провел учения к юго-востоку от Гавайев
Фрегат Северного флота ВМФ России отработал поиск подлодок в Тихом океане. В маневрах задействовали вертолет, который опускал в воду специальную гидроакустическую станцию
Фрегат ​«Адмирал Горшков» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Российский фрегат «Адмирал Горшков» провел в акватории Тихого океана учения по поиску подводных лодок, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Учения были проведены в центральной части Тихого океана юго-восточнее Гавайских островов», — заявили в пресс-службе.

Поиском подлодок «Адмирал Горшков» занимался с помощью бортового гидроакустического вооружения, в учениях также принимал участие вертолет Ка-27. Во время полета вертолет применял опускаемую гидроакустическую станцию.

В пресс-службе отметили, что боевые расчеты минно-торпедной части корабля условно отработали принуждение подлодки к всплытию и применение противолодочного вооружения.

Отряд кораблей, возглавляемый «Адмиралом Горшковым» также выполнит стрельбы, отработает задачи по противовоздушной обороне и проведет учения по оказанию помощи судну, которое терпит бедствие.

Общество
Эсминец Британии начал следить за фрегатом «Адмирал Горшков» в Ла-Манше

Как отмечает агентство, нынешние маневры — первый дальний поход «Адмирала Горшкова». Фрегат вышел из Североморска в конце февраля, его сопровождали многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Кама».

В начале марта «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш — там за российскими кораблями наблюдал британский эсминец HMS Defender («Защитник»). Из-за шторма во время прохода через пролив фрегат приблизился к берегам Шотландии. Британская газета The Times позже писала, что корабль оснащен станциями визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», способными вызывать галлюцинации с помощью коротких импульсов высокоинтенсивного светового излучения. В российском посольстве в ответ заявили, что российские корабли не угрожали безопасности жителей Шотландии.

Позже корабль вышел в Атлантику и направился в Средиземное море, 21 марта фрегат прошел в Красное море через Суэцкий канал. В дальнейшем он зашел в порт Джибути откуда через Аденский залив поплыл в Аравийское море. В начале апреля «Адмирал Горшков» посетил Шри-Ланку и направился в Южно-Китайское море, где поучаствовал в параде, посвященном 70-летию ВМС Народно-освободительной армии Китая. В мае корабль прибыл во Владивосток, где принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне, и пополнил запасы.

«Адмирал Горшков» — головной фрегат проекта 22350, он был введен в эксплуатацию в июле 2018 года. Среди вооружения корабля есть противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» и зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут».

Автор: Константин Нагаев
Теги: фрегат, ВМФ России, Гавайи
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