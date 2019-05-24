«Бесславный конец премьер-министра»: иностранные СМИ об отставке Мэй

В этой истории нет проигравших и победителей. Не удивляйтесь, если после спада давления и неизбежного момента катарсиса вдруг проявятся удивительно большие запасы эмпатии. Вряд ли мы услышим призывы «Вернем Терезу!», но нельзя исключать, что она будет прощена».

The New York Times, США

«Раз за разом Мэй преодолевала вызовы, встававшие перед ней как лидером, избегая казавшегося неизбежным конца ее полномочий по мере того, как ее планы Brexit постоянно терпели неудачу. Но последней каплей стали очередные изменения сделки [с ЕС], которые она предложила, и которые депутаты трижды отклонили значительным большинством.

Ее надежды попытаться еще раз провести сделку через парламент были разбиты после того, как ее предложения, открывавшие возможность второго референдума по Brexit, были расценены сторонниками [выхода из ЕС] как предательство, а противниками — как недостаточные действия. Мэй представила эти предложения как последний шанс реализовать результаты голосования 2016 года о выходе из Евросоюза.

<…>

Уход Мэй может запустить жесткую борьбу преемников внутри правящей Консервативной партии, однако депутаты месяцами готовились к этой возможности, в то время как ее [Мэй] авторитет слабел, а несколько министров ее кабинета подали в отставку. Несколько видных консерваторов уже проводят активную кампанию, чтобы занять место Мэй как лидера партии и премьер-министра. <…>

Большинство экспертов ожидают, что новый лидер появится к концу июля. Ярые сторонники Brexit постараются заменить Мэй кем-то из своих рядов: бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и Андреа Ледсом, которая оставила свой пост лидера палаты общин в среду, выглядят как возможные претенденты. Но менее идеологизированные персоны, включая министра иностранных дел Джереми Ханта и министра внутренних дел Саджида Джавида, тоже могут продвинуться».

The Guardian, Великобритания

«Тереза Мэй запомнится как премьер-министр, уничтоженный Brexit. Ее задачей было примирить нацию, расколотую неожиданным результатом референдума. Но если бы возможность добиться грандиозного выхода из Европейского Союза, или вообще какого-либо выхода и существовала, Мэй не удалось бы договориться об этом.

<...> У дотошного, но осторожного министра внутренних дел (предыдущая должность Мэй. — РБК) не было времени для разработки программы действий в правительстве.

Не было очевидного плана для Brexit, против которого Мэй, по иронии судьбы, выступила во время референдума. Поэтому, когда новый премьер-министр прибыла на Даунинг-Стрит, ей пришлось пообещать кое-что еще. Она пообещала бороться со «жгучей несправедливостью» <...> и что «перемены грядут». На самом деле Мэй провела лишь небольшие социальные реформы. В конечном счете, Brexit занял главное место в ее премьерстве, и, в конце концов, мало чего еще можно было достичь.

Она неоднократно говорила, что проводимая ей политика — долг, придерживаясь своих планов Brexit с мрачной решимостью и упрямством, которые удивляли и в конечном итоге отчуждали даже ее ближайших сторонников. Известная своей интровертностью, она полагалась на тесный круг советников — обычно чиновников и помощников — и редко на избранных коллег».

CNN, США

«Заявление Мэй запустит безумную гонку преемников. Один из ведущих кандидатов — Борис Джонсон, коварный бывший министр иностранных дел, который пользуется значительной поддержкой широких кругов [Консервативной] партии.

Джонсон упорно выступал против сделки, о которой Мэй вела переговоры с ЕС, и из-за этого ушел из ее правительства. Но неясно, удастся ли ее преемнику перезапустить соглашение <…>. Преемник Мэй на посту премьер-министра окажется в том же тупике в Палате общин, которая многократно отвергала план Мэй, но так и не смогла проголосовать за какую-либо альтернативу. Это может открыть перспективу того, что новый лидер консерваторов назначит всеобщие выборы, чтобы преодолеть тупиковую ситуацию.

Решение Мэй уйти в отставку — бесславный конец для премьер-министра, которая заняла кресло на фоне голосования о Brexit и обещала реализовать итоги референдума».

Le Monde, Франция

«Тори, разозленные последними уступками Мэй, предполагавшими возможность второго референдума, не оставили ей выбора. <…> Чтобы дать ей уйти с достоинством, они согласились отложить дату ее отставки до окончания визита в Великобританию Дональда Трампа.

<…> Борис Джонсон — главный фаворит среди кандидатов [на замену Мэй]. <…> После победы на европейских выборах Партии Brexit Найджела Фараджа (крайне правой) Джонсон становится для многих консерваторов единственным, кто способен реализовать тот Brexit, которого хотят консервативные избиратели. <…> Заявленный в пятницу график отставки Терезы Мэй исключает новую попытку голосования об измененном варианте сделки, которую она хотела провести в начале июня. Это может означать, что сделка с Брюсселем, которая кропотливо обсуждалась на протяжении примерно двух лет, политически мертва вместе с премьер-министром, которая тщетно пыталась эту сделку ратифицировать. Буря для британской политики, уход Мэй будет также испытанием и для Евросоюза».

«Вслед за ее эмоциональной кодой к заявлению на ступенях Даунинг стрит стоит ожидать потока признательности — даже со стороны тех, кто выталкивал ее из кабмина.

Ее стойкость, ее решимость, ее чувство долга... Тем не менее премьерство Мэй развалилось в попытке сплотить людей. Сделка по Brexit была заблокирована слишком многими членами ее же партии, пока она пыталась договориться со всеми в Палате общин. Но предлагая проголосовать на референдуме — даже несмотря на то, что она ожидала от парламентариев отказа от нового общественного голосования — Мэй перестаралась.

Некоторые члены ее кабинета, маневрирующие с целью заменить Мэй, отозвали свое одобрение ее последнего плана, фактически отбросив предлагавшиеся компромиссы и лидерство [самой Мэй]. Она указала на некоторые свои достижения за время руководства правительством, однако очевидно, что Мэй была вынуждена уйти со своего поста прежде, чем успела оставить за собой какое-то наследие в виде выхода из ЕС со сделкой.

В ситуации «подвешенного парламента», главный вопрос теперь — сможет ли следующий лидер консерваторов преуспеть там, где потерпела неудачу Мэй.

Или потребуется что-то более радикальное: никакой сделки, новый референдум или всеобщие выборы».