Госдеп США увидел проблемы со свободой СМИ на Украине

Украинские СМИ работают в «частично свободных» условиях, говорится в докладе Госдепаратмента США со ссылкой на оценку правозащитников (.pdf).

Независимые издания и новостные сайты активно работают и выражают широкий спектр мнений, указали исследователи, однако власти предприняли некоторые действия для ограничения свободы выражения мнений, как утверждалось, для противодействия «российской дезинформации» и решения иных проблем безопасности военного времени. Правозащитники сослались на признания многих журналистов, что им пришлось усилить самоцензуру с начала полномасштабного конфликта Москвы и Киева.

С 24 февраля 2022 года на Украине введено военное положение. Этот режим, как правило, предусматривает ограничения свободы слова. «Я считаю, что, конечно, в военное время должна быть определенная цензура. И должны быть определенные правила, которые были бы неприемлемы в обычное мирное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом», — говорил представитель российского президента Дмитрий Песков, говоря о ситуации в России. Он также затруднился назвать разницу между критикой и дискредитацией Вооруженных сил России, и сказал, что в этом вопросе грань «очень тонкая».

Крупнейшими и наиболее крупными частными СМИ, особенно телевизионными, владеют олигархи. Журналисты рассказывали о случаях, когда чиновники отказывали им в доступе после выхода чувствительных материалов. Несколько раз правительство применяло цензуру, ограничивало содержание и наказывало отдельных лиц и издания за критику решений властей или выражение пророссийской позиции путем финансовых ограничений и блокировок.

Американские правозащитники не раз относили Россию к несвободным странам в сфере СМИ. В обзоре за 2023 год указывалось на резкое падение свобод в рунете, расширение перечней иноагентов и нежелательных организаций, применение законов о дискредитации армии за критику действий России на Украине. В марте Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела сообщила, что изучит работу американской неправительственной организации Freedom House, готовящей такие обзоры, и рассмотрит возможность признания ее деятельности Freedom House нежелательной на территории России.