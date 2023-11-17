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Песков счел необходимой военную цензуру в России

Песков: в военное время необходимы цензура и жесткие действия власти
Песков затруднился провести грань между критикой и дискредитацией Вооруженных сил России, назвал ее «очень тонкой» и рекомендовал «десять раз подумать», прежде чем критиковать действия армии
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

В военное время нужны цензура и жесткие действия власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому каналу «МГИМО 360».

«Я считаю, что, конечно, в военное время должна быть определенная цензура. И должны быть определенные правила, которые были бы неприемлемы в обычное мирное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом», — сказал он.

Представитель Кремля при этом затруднился назвать разницу между критикой и дискредитацией Вооруженных сил России. По его словам, в этом вопросе грань «очень тонкая». В связи с этим Песков рекомендовал тем, кто хочет огульно покритиковать российскую армию, «десять раз подумать».

В октябре «Коммерсантъ» писал, что в России с 2022 года стало втрое больше приговоров за госизмену, оправдание терроризма и дискредитацию армии, а осужденных за возбуждение ненависти — меньше.

Так, только за истекшее первое полугодие за фейки об армии (ст. 207.3 УК) в российских судах вынесли приговоры 21 обвиняемому: из них восемь человек получили реальные сроки, еще три — условные. За весь прошлый год по этой статье осудили 14 человек, к заключению приговорили двоих.

«Коммерсантъ» сообщил о росте числа наказаний по УК за дискредитацию
Политика
Фото:Михаил Палинчак / ТАСС

Песков также прокомментировал ситуацию с рэпером Моргенштерном (Алишер Моргенштерн, признан иноагентом). Так, в недавнем интервью журналистка Ксения Собчак спросила, не хочет ли тот выступить на Донбассе. В ответ рэпер признался, что мечтает снова побывать в России, но опасается делать политические заявления.

Песков счел неуместными идеи музыкантов съездить с концертом на передовую, чтобы «получить индульгенцию» и начать вновь выступать в России.

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«Даже если гипотетически себе представить поездку Моргенштерна на фронт, ему никто не сможет дать гарантию безопасности. Потому что, зная тех парней, которые там... Там парни крепкие, суровые», — заметил он.

Помимо этого Песков отметил, что никто не сможет дать рэперу гарантий, что после этого у него «все будет хорошо», и добавил, что сами россияне не примут тех, кто заочно ругал страну.

Минюст включил Моргенштерна в список физлиц-иноагентов 6 мая 2022 года. Рэпера добавили в реестр из-за «осуществления политической деятельности».

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Дмитрий Песков цензура военное время
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