Зеленский назвал США маяком демократии за одобрение билля о помощи Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале поблагодарил американских сенаторов, которые одобрили выделение $60,64 млрд военной помощи Киеву.

Он выразил благодарность не только лидерам демократического большинства и республиканского меньшинства — Чаку Шумеру и Митчу Макконнеллу, но и «всем американцам», которые осознают, «что историческое значение этого законопроекта выходит за рамки политики».

«Это голосование укрепляет роль США как маяка демократии и лидера свободного мира», — подчеркнул глава государства, добавив, что ожидает скорейшего подписания документа.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также отреагировал на решение сената. «Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе», — написал он в телеграм-канале.

Сенат одобрил законопроект о помощи Украине 24 апреля. Билль поддержали 75 сенаторов, против выступили 17 человек. Теперь законопроект должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену. Ранее он пообещал подписать их «незамедлительно».

Россия выступает против поставок оружия Украине. В Кремле решение называли ожидаемым и прогнозируемым, а также подчеркивали, что одобрение помощи еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину.