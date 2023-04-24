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ФСБ задержала мужчину, собиравшегося поджечь машины МВД в Петербурге

ФСБ: в Петербурге задержали члена проукраинской организации за подготовку к теракту
Мужчина планировал поджечь полицейские автомобили в Петербурге, утверждает ФСБ. Дома у задержанного нашли компоненты для изготовления бомбы
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

ФСБ задержала в Санкт-Петербурге россиянина, который, по данным ведомства, собирался поджечь машины МВД. Об этом сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, задержанный — «член запрещенной проукраинской организации» (ее название не уточняется). Его заподозрили в покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). Дома у задержанного прошли обыски, силовики изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и электронные носители информации.

Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.

20 апреля в Минеральных Водах задержали сторонника «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), который, по данным ФСБ, собирался устроить теракт в людном месте. У мужчины нашли компоненты и поражающие элементы для изготовления бомбы, а также средства «конспиративной связи» с террористами.

7 апреля в Госдуму внесли поправки, предлагающие ужесточить максимальное наказание за терроризм и увеличить срок до 20 лет лишения свободы. Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объяснял это необходимостью защиты от «угроз, с которыми сейчас столкнулась наша страна со стороны Украины и ее западных спонсоров».

18 апреля нижняя палата приняла поправки, теперь их должен рассмотреть Совет Федерации.

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