Украинский министр Ткаченко: в Киево-Печерской лавре можно открыть госпиталь для военных

В Киеве предложили открыть больницу для военных в Киево-Печерской лавре

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил разместить в Киево-Печерской лавре реабилитационный центр для военных или центр народных художественных промыслов вместо монастыря. Об этом сообщается на сайте Украинской православной церкви (УПЦ).

По его словам, министерство намерено разработать концепцию управления территорией монастыря и ее использования.

«Наша жизнь там должна продолжаться, но есть разные некоторые вопросы и относительно реабилитационного центра для военных, деятельности народных художественных промыслов и других вещей», — сказал Ткаченко.

Минкультуры Украины в декабре 2022 года по указу президента Владимира Зеленского создало комиссию для изучения вопроса об использовании имущества на территории Киево-Печерской лавры. Комиссия выявила нарушения.

После этого национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» расторг договор аренды с монастырем и предписал ему до 29 марта освободить здания. Минкультуры Украины уточнило, что монахи смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в Православную церковь Украины. УПЦ оспорила требование, назвав решение «беззаконием».

Полицейские 19 апреля на основании решения Печерского районного суда Киева пришли на территорию Киево-Печерской лавры, чтобы осмотреть здания, которыми пользуется Свято-Успенская Киево-Печерская лавра УПЦ. Вместе с ними на территории находились сотрудники Минкультуры.

Ткаченко по итогам осмотра комиссией территории комплекса сообщил, что УПЦ не приняла необходимые противопожарные меры безопасности. Он также указал на ненадлежащее состояние корпусов у Ближних пещер, колокольни и входа в галерею Ближних пещер.