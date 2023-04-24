ФСБ задержала сотрудника ЧОПа, планировавшего вступить в ВСУ

Мужчина агитировал коллег вместе отправиться на Украину для участия в боях на стороне Киева, ФСБ предъявило ему предостережение и напомнило, что наемничество запрещено УК

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ФСБ задержала сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП), который планировал принять участие в боевых действиях на Украине на стороне Киева, а также призывал своих коллег присоединиться к нему. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Москве и области.

В ФСБ утверждают, что мужчина исходил из желания «улучшить свое материальное положение», после задержания он дал признательные показания.

Задержанному объявили, что его действия подпадают под статью о «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (ст. 280.4 УК).

Ведомство напомнило, что в России запрещено наемничество. За участие в боях в качестве наемника, равно как за обучение, вербовку и финансирование наемников, грозит до 18 лет заключения.

В начале апреля ФСБ заподозрило пару из Свердловской области в шпионаже «в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона» в пользу Украины. Их арестовали. В сообщении спецслужбы сказано, что по месту их жительства изъяты «предметы шпионской деятельности».

В марте ФСБ заподозрила жителя Комсомольска-на-Амуре в госизмене. В ведомстве рассказали, что подозреваемый для передачи ВСУ информации о военных объектах сам связался через интернет с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Его арестовали.

