В Новосибирске у здания Института ФСБ загорелся автомобиль

Фото: Владислав Шатило / РБК

Легковой автомобиль Hyundai Tucson загорелся в Новосибирске. О пожаре РБК сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Огнем поврежден автомобиль. В течение трех минут с момента прибытия открытое горение ликвидировано (13:54 по местному времени, 9:54 мск. — РБК), травмированных нет», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что горел автомобиль Hyundai Tucson. Пожар произошел по адресу Красный проспект, д. 82/1. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу находится многоэтажный жилой дом, рядом с ним — здание Института ФСБ.

Однако, как следует из фотографий, которые опубликовало местное издание НГС, автомобиль был припаркован за оградой здания института.