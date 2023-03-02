Жителя Дальнего Востока заподозрили в госизмене и работе на разведку ВСУ

ФСБ заподозрила жителя Комсомольска-на-Амуре в государственной измене из-за того, что он, как полагает спецслужба, намеревался передать украинской разведке сведения о военных объектах в Хабаровском крае. Ст. 275 Уголовного кодекса предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Переданные подозреваемым данные «могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники», говорится в сообщении спецслужбы.

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