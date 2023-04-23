Глава Минобороны Швеции предупредил Украину о конфликте «на истощение»

Боевые действия на Украине будут продолжаться еще долго. Такое мнение выразил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон в интервью изданию «РБК-Украина».

«Мне кажется, что это, в определенной степени, [конфликт] на истощение, [конфликт], в котором безопасность снабжения действительно является ключевой», — сказал министр.

По этой причине, считает Йонсон, западные страны должны обеспечить безопасную логистику вооружения и боеприпасов. Он пообещал, что Швеция поддержит Украину «в ее долгом пути».

Российская военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор. Сроки спецоперации, по словам президента России Владимира Путина, напрямую зависят от интенсивности боевых действий. Военные действуют так, как считают нужным, и подгонять их — неправильно, подчеркивал глава государства. При этом в Москве считают, что конфликт может завершиться в любой момент, если Киев примет требования российской стороны. Путин говорил, что победа России на Украине неизбежна.

Украина настаивает на восстановлении территориальной целостности и возмещении убытков в качестве условия для переговоров с Москвой. Президент Владимир Зеленский не исключал, что конфликт завершится уже в 2023 году.