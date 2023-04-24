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Южная Корея запретит экспорт деталей для автомобилей в Россию

Южная Корея запретит экспорт в Россию свыше 740 товаров, включая детали для автомобилей
Сеул с 28 апреля расширит экспортные санкции против России еще на 741 товар, включая детали для автомобилей дороже $50 тыс., полупроводники, строительное оборудование и драгоценные камни. Москва считает санкции незаконными
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство торговли Южной Кореи с пятницы расширит список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать специальное разрешение у правительства, с 57 до 798 позиций, передает Khan со ссылкой на заявление министерства.

«С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию, по которому список товаров с ограничением на экспорт расширяется с 57 до 798 позиций», — говорится в заявлении министерства.

Так, в список была добавлена 741 позиция, включая промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже $50 тыс., проводники и квантовые компьютеры, детали для них, а также сапфиры и рубины. 

Компаниям, получившим разрешение на экспорт до 27 апреля, не придется подавать документы заново, но с 28 апреля уже будут действовать новые правила. Заявки будут рассматриваться отдельно в каждом конкретном случае и в виде исключения компаниям, которые соответствуют всем требованиям, будет предоставляться разрешение на экспорт, отмечает Khan. Конкретный список товаров министерство пока не опубликовало.

Материал дополняется.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Южная Корея санкции запчасти Автомобили Россия Военная операция на Украине
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