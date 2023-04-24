ТАСС узнал, что российский флот выведут из подчинения военных округов

ТАСС: четыре российских флота и Каспийскую флотилию выведут из подчинения военных округов

Российский флот и Каспийскую флотилию выведут из подчинения военным округам и вернут в подчинение командованию ВМФ, главный штаб которого планируют расположить в Москве, рассказал источник ТАСС

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Четыре российских флота и Каспийская флотилия будут выведены из подчинения военным округам и вернутся в прямое подчинение главному командованию Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Военно-морской флот России состоит из пяти объединений: четырех флотов (Балтийского, Тихоокеанского, Черноморского, Северного) и одной флотилии (Каспийской)

«Принято решение о выведении флотов и флотилии из двойного подчинения, в котором они находились ранее. Теперь эти объединения будут подчиняться первоначально в оперативном отношении в мирное время главкомату ВМФ, а в последующем — в прямое подчинение, как это было прежде», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, суть реформы — выведение флотов из подчинения командующим войсками военных округов и их возвращение под прямое управление главкому ВМФ. «Северный флот сохранит свой статус военного округа с переподчинением непосредственно главкому ВМФ», — добавил он.

Источник также отметил, что предполагается создание группы управления от главкомата ВМФ в Москве, где будут сосредоточены все каналы управления флотами. По его оценке, предыдущая система управления с подчинением флотов командующим военными округами «показала свою неэффективность» и потребовала корректировки.

Несколько дней назад в России завершилась внезапная проверка Тихоокеанского флота, о которой министр обороны Сергей Шойгу объявил 14 апреля. Министерство обороны подчеркнуло, что проверка боеготовности флота показала готовность военных к отражению атаки вероятного противника с океанских и морских направлений. В общей сложности в проверке были задействованы свыше 25 тыс. военных, около 90 самолетов и вертолетов (например, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3), почти 170 кораблей (в том числе 12 подлодок).

На фоне учений пресс-служба флота сообщила о грядущем увольнении командующего флотом адмирала Сергея Авакянца, который находится в отпуске. 21 апреля на его место был назначен Виктор Лиин, который командовал Балтийским флотом. В свою очередь командующим Балтийским флотом стал замначальника Генштаба Владимир Воробьев.

Авакянца перевели на новую должность — главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. «Мы создали централизованную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы», — рассказал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.