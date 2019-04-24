В Латвии предложили считать геноцидом действия СССР при «оккупации»

Комиссия латвийского Сейма поддержала проект заявления о целенаправленном геноциде со стороны СССР в отношении народов, живущих на «оккупированных территориях». Документ должен пройти голосование в самом парламенте

Годовщина депортации крымских татар в Крыму, 2018 год (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Комиссия Сейма Латвии по иностранным делам поддержала проект решения на основе доклада МИДа страны, касающегося СССР. Речь идет о документе, в котором говорится, что Латвия считает депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом со стороны СССР. Об этом сообщает TV-net.

Кроме того, комиссия одобрила внесенный депутатом от праворадикального Нацблока Янисом Домбравй проект заявления о том, что «СССР в XX веке целенаправленно проводил геноцид по отношению ко всем живущим на оккупированных территориях народам и этническим группам». Документы на голосовании комиссии не поддержал только депутат от социалистической партии «Согласие» Николай Кабанов.

На пленарном заседании Сейма голосование по проекту резолюции должно состояться 16 мая.

Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калнина-Лукашевича при обсуждении документа заявила, что крымские татары подвергаются жестком репрессиям, которые часто граничат с нарушениями прав человека.

«Мы постоянно следим за ситуацией и мы особенно обеспокоены репрессиями российских властей непосредственно против крымских татар. К сожалению, ситуация в Крыму только ухудшается. Должно быть международное осуждение», — сказала она.