В Латвии предложили считать геноцидом действия СССР при «оккупации»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,32 +0,64 EUR Бирж. 71,76 +0,26 Brent 74,43 -0,09% USD Нал. 65,19 63,36 EUR Нал. 73,12 71,12 USD ЦБ 63,98 +0,19 EUR ЦБ 71,72 -0,03 EUR/USD 1,1156 -0,0068 BTC/USD Бирж. 5 475,60 -83,52 IMOEX 2 579,05 -0,33% RTSI 1 263,97 -1,08% DJIA 26 598,64 -0,22% Nasdaq 8 102,27 -0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
eBay $49 (+28%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+17,16%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
eBay $49 (+28%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+17,16%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 63,98 (+0,19) Quote, 14:34
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,03) Quote, 14:34
Бизнес жмет на газ: как найти самую короткую дорогу к покупателю РБК и ГАЗ, 23:40 CNN узнал о планах террористов совершить вторую серию атак на Шри-Ланке Общество, 23:37 СМИ Белоруссии узнали о 1 млн тонн скопившейся «грязной» нефти из России Бизнес, 23:31 В МИДе сочли глупой реакцию США на российские паспорта для ДНР и ЛНР Политика, 22:58 В Латвии предложили считать геноцидом действия СССР при «оккупации» Политика, 22:54 Посольство США сочло абсурдным указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР Политика, 22:52 Киев назвал дату заседания Совбеза ООН из-за указа Путина о гражданстве Политика, 22:35 Нечего надеть: подберите гардероб на весну за одну минуту РБК и KUPIVIP.RU, 22:30 Moody's заявило о высоких геополитических рисках после выборов на Украине Политика, 22:12 Володин предложил Зеленскому высказаться об указе Путина о гражданстве Политика, 22:02 Кремль начал паспортизацию жителей ЛНР и ДНР Политика, 22:00 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Онлайн Спорт, 22:00 Один из сгоревших в Черном море танкеров отбуксировали из российских вод Общество, 21:49 США назвали указ Путина о паспортах частью «оккупационного плана» Политика, 21:42
Политика ,  
0 
В Латвии предложили считать геноцидом действия СССР при «оккупации»
Комиссия латвийского Сейма поддержала проект заявления о целенаправленном геноциде со стороны СССР в отношении народов, живущих на «оккупированных территориях». Документ должен пройти голосование в самом парламенте
Годовщина депортации крымских татар в Крыму, 2018 год (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Комиссия Сейма Латвии по иностранным делам поддержала проект решения на основе доклада МИДа страны, касающегося СССР. Речь идет о документе, в котором говорится, что Латвия считает депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом со стороны СССР. Об этом сообщает TV-net.

Кроме того, комиссия одобрила внесенный депутатом от праворадикального Нацблока Янисом Домбравй проект заявления о том, что «СССР в XX веке целенаправленно проводил геноцид по отношению ко всем живущим на оккупированных территориях народам и этническим группам». Документы на голосовании комиссии не поддержал только депутат от социалистической партии «Согласие» Николай Кабанов.

На пленарном заседании Сейма голосование по проекту резолюции должно состояться 16 мая.

Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калнина-Лукашевича при обсуждении документа заявила, что крымские татары подвергаются жестком репрессиям, которые часто граничат с нарушениями прав человека.

«Мы постоянно следим за ситуацией и мы особенно обеспокоены репрессиями российских властей непосредственно против крымских татар. К сожалению, ситуация в Крыму только ухудшается. Должно быть международное осуждение», — сказала она.

В 2015 году власти Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию, согласно которой они собирались потребовать возмещения ущерба за пребывание в составе Советского Союза. В декларации говорилось, что во времена СССР государства Прибалтики были использованы в политических и экономических целях «оккупационного режима», что привело к их потерям в демографии и социально-экономической сфере. Позже в Латвии оценили примерный ущерб, нанесенный при «оккупации СССР», в €185 млрд., а демографические потери и ущерб окружающей среде — еще в несколько десятков миллиардов евро.

Позже министры юстиции Латвии и Эстонии заявляли о намерении добиться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию». Сообщение о совместном заявлении двух министров ​опубликовано на сайте министерства юстиции Эстонии.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: СССР, Латвия
Материалы по теме
В Эстонии подняли вопрос о возмещении ущерба от «советской оккупации»
Политика
За отрицание советской оккупации в Латвии будут сажать на 5 лет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter