Куратор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,00 +0,31 EUR Бирж. 71,77 +0,27 Brent 74,24 -0,35% USD Нал. 64,44 63,53 EUR Нал. 72,25 71,34 USD ЦБ 63,79 +0 EUR ЦБ 71,75 +0,02 EUR/USD 1,1214 -0,0010 BTC/USD Бирж. 5 516,90 -42,22 IMOEX 2 581,55 -0,23% RTSI 1 270,67 -0,55% DJIA 26 656,39 +0,55% Nasdaq 8 120,82 +1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Bed Bath & Beyond $20 (+18,69%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+18,69%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 63,79 (0) Quote, 23 апр, 13:21
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 71,75 (+0,02) Quote, 23 апр, 13:21
РЖД в мае увеличит число электричек в регионах Общество, 11:37 Путин ужесточил наказание за бегство с места ДТП Общество, 11:31 Куратор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском Политика, 11:25 Ким Чен Ын приехал во Владивосток на переговоры с Путиным Политика, 11:13 Как не превратить цифровизацию в дорогое хобби айтишников Партнерский материал, 11:11 Роскачество дало советы по выбору продуктов для кулича на Пасху Общество, 11:10 ФСБ задержала двух участников нападения банды Басаева на Дагестан Общество, 11:10 Игрок «Сан-Хосе» набрал четыре очка за четыре минуты в матче Кубка Стэнли Спорт, 11:04 Стоимость Bitcoin может вырасти в 50 раз Крипто, 11:01 Врач «Зенита» приехал к футболисту Кокорину в СИЗО Общество, 10:58 В Новосибирске осудили трех активистов «Артподготовки» Общество, 10:55 Шойгу заявил о неспособности американской ПРО сдержать российские ракеты Политика, 10:50 Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности Общество, 10:44 Правительство подтвердило договоренности по сдерживанию цен на топливо Бизнес, 10:44
Политика ,  
0 
Куратор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском
СМИ опубликовали письмо главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига к главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру. Варниг предупреждает, что компания может обратиться в международный арбитраж для защиты «Северного потока-2»
Маттиас Варниг (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Исполнительный директор компании Nord Stream 2 Маттиас Варниг направил письмо президенту Европейской комиссии (ЕК) Жану-Клоду Юнкеру, сообщает Politico, опубликовавшее копию документа. Варниг пригрозил ЕК судебным разбирательством, если из-за новых правил регулирования проект «Северный поток-2» будет сорван.

В своем письме Варниг обращает внимание на Газовую директиву ЕС, которая, по мнению Nord Stream 2, ставит под угрозу интересы инвесторов в проект трубопровода. В соответствии с новой Газовой директивой, «Газпром» не сможет быть одновременно владельцем газопровода и поставщиком ресурсов. Доступ к «Северному потоку-2» должны будут получить и другие компании.

Строительство трубопровода, утверждает Варниг в письме, окажет благоприятное влияние на всю экономику ЕС: проект даст европейцам 31 тыс. рабочих мест и добавит ВВП Евросоюза €5 млрд. Поставки газа по второй линии «Северного потока» могут обеспечить снижение цен на этот вид топлива на 13% к 2020 году. Варниг обращает внимание Юнкера на то, что реализация проекта началась несколько лет назад и она велась на основании действовавших тогда норм регулирования газовой сферы. С 2015 года Nord Stream 2 AG уже вложила в проект €5,8 млрд.

По мнению Варнига, для «Северного потока-2» в газовой директиве должно быть сделано исключение. В противном случае ЕС рискует нарушить Энергетическую хартию. Для этого Евросоюз должен признать, что на момент вступления Газовой директиве в силу летом 2019 года, «Северный поток-2» можно будет считать уже действующим трубопроводом. При этом сам Варниг признает, что в реальности к лету 2019 года газопровод введен в эксплуатацию не будет.

Если ЕС не примет условия Nord Stream 2, компания намерена защищать интересы инвесторов в соответствии со ст. 26 Энергетической хартии. Эта статья предусматривает возможность разрешения споров через суд.

Письмо датировано 12 апреля. Варниг предложил Юнкеру дать ответ до 13 мая.

Политика
ЕС утвердил поправки к касающейся «Северного потока-2» газовой директиве

Поправки к Газовой директиве Совет ЕС окончательно утвердил 15 апреля, после того, как те прошли Европарламент. Поправки ужесточают требования к новому проекту «Газпрома» и его европейских партнеров, однако не должны привести к блокировке проекта. Прежде чем вступить в силу, законопроект должен быть опубликован в Официальном журнале Европейских сообществ. Министр энергетики России Александр Новак утверждал, что поправки к газовой директиве не угрожают «Северному потоку-2». По его словам, документ не повлияет на строительство и работу газопровода.

Автор письма к Юнкеру, Маттиас Варниг с 1970-х годов он работал в разведслужбе ГДР, известной как «Штази» . В Дрездене он познакомился с Владимиром Путиным, работавшим тогда в резидентуре КГБ в ГДР. В 1990-х годах знакомый будущего российского президента начал карьеру в бизнесе. Позднее он стал членом совета директоров ряда российских компаний, в том числе «Роснефти», «Транснефти» и «Русала».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Евросоюз, «Северный поток – 2»
Материалы по теме
Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»
Политика
ЕС утвердил поправки к касающейся «Северного потока-2» газовой директиве
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter