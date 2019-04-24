Куратор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском

СМИ опубликовали письмо главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига к главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру. Варниг предупреждает, что компания может обратиться в международный арбитраж для защиты «Северного потока-2»

Маттиас Варниг (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Исполнительный директор компании Nord Stream 2 Маттиас Варниг направил письмо президенту Европейской комиссии (ЕК) Жану-Клоду Юнкеру, сообщает Politico, опубликовавшее копию документа. Варниг пригрозил ЕК судебным разбирательством, если из-за новых правил регулирования проект «Северный поток-2» будет сорван.

В своем письме Варниг обращает внимание на Газовую директиву ЕС, которая, по мнению Nord Stream 2, ставит под угрозу интересы инвесторов в проект трубопровода. В соответствии с новой Газовой директивой, «Газпром» не сможет быть одновременно владельцем газопровода и поставщиком ресурсов. Доступ к «Северному потоку-2» должны будут получить и другие компании.

Строительство трубопровода, утверждает Варниг в письме, окажет благоприятное влияние на всю экономику ЕС: проект даст европейцам 31 тыс. рабочих мест и добавит ВВП Евросоюза €5 млрд. Поставки газа по второй линии «Северного потока» могут обеспечить снижение цен на этот вид топлива на 13% к 2020 году. Варниг обращает внимание Юнкера на то, что реализация проекта началась несколько лет назад и она велась на основании действовавших тогда норм регулирования газовой сферы. С 2015 года Nord Stream 2 AG уже вложила в проект €5,8 млрд.

По мнению Варнига, для «Северного потока-2» в газовой директиве должно быть сделано исключение. В противном случае ЕС рискует нарушить Энергетическую хартию. Для этого Евросоюз должен признать, что на момент вступления Газовой директиве в силу летом 2019 года, «Северный поток-2» можно будет считать уже действующим трубопроводом. При этом сам Варниг признает, что в реальности к лету 2019 года газопровод введен в эксплуатацию не будет.

Если ЕС не примет условия Nord Stream 2, компания намерена защищать интересы инвесторов в соответствии со ст. 26 Энергетической хартии. Эта статья предусматривает возможность разрешения споров через суд.