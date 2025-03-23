Командующий ВМС хуситов получил ранения при ударах США по базе в Йемене
Коммандующий военно-морскими силами хуситов Мансур Аль Саади «Абу Саджад» был ранен в результате ударов авиации США по военно-морской базе в районе Аль Дуна. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. Вместе с Аль Саади были ранены еще семь человек.
Как передает йеменский телеканал Al Masirah, авиация США нанесла три удара по международному аэропорту в Йемене. Al Arabiya и Al Hadath также передают, что американские самолеты совершили три налета на международный аэропорт Ходейды.
Хуситы поддержали палестинское движение ХАМАС после начала конфликта с Израилем в октябре 2023 года и объявили о намерении атаковать корабли и суда, связанные с еврейским государством. Однако ударам подвергались также коммерческие суда третьих стран. Кроме того, хуситы атаковали военные корабли США и Великобритании. Движение заявляет, что отвечает на «израильско-американскую агрессию в секторе Газа».
С 12 января 2024 года США и Великобритания наносят удары по Йемену при поддержке международной коалиции. 15 марта 2025-го Вашингтон начал военную операцию против хуситов, после чего по авианосцу USS Harry S. Truman было выпущено 18 ракет и дронов. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что любые новые атаки хуситов будут рассматриваться как удары со стороны Ирана.
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