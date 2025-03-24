В Думе предложили запретить пьяным и детям выгуливать опасных собак

Депутат Спиридонов подготовил законопроект, который запрещает несовершеннолетним одним выгуливать потенциально опасных собак (их перечень утверждает правительство). Также он предложил запретить выгул таких собак пьяным людям

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В Госдуме подготовили законопроект, которым предлагается запретить детям, а также гражданам в состоянии алкогольного опьянения выгуливать потенциально опасных собак. Об этом рассказал его автор депутат Александр Спиридонов во время заседания думской рабочей группы по совершенствованию законодательства, касающегося бездомных животных, передает корреспондент РБК.

Он пояснил, что дети могут выгуливать такую собаку, если их сопровождает «законный представитель», например отец. Кроме того, предлагается запретить выгуливать потенциально опасных собак людям в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он предложил также добавить в список состояние медикаментозного опьянения, но члены рабочей группы пришли к выводу, что на практике это будет невозможно выявлять и регулировать.

Спиридонов также напомнил, что список потенциально опасных пород собак утверждается правительством, но при этом посетовал, что количество упомянутых в списке пород «крайне ограничено». В связи с этим депутаты просят правительство расширить список.

Перечень потенциально опасных собак был утвержден правительством в июле 2019 года. В него вошли 12 пород, в том числе акбаш, американский бандог, бэндог, волко-собачьи гибриды, бразильский бульдог, питбульмастиф и другие породы. Тринадцатым пунктом указаны метисы этих собак.

В ноябре 2024 года Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, спустя несколько дней он был подписан президентом. Для граждан штраф установлен в размере до 3 тыс. руб., для должностных лиц — до 15 тыс. руб., для предприятий и организаций — до 30 тыс. руб. Среди правил, за нарушение которых возможны штрафы, — выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника.