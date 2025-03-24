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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией

FT: союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В Германии, Польше, Южной Корее и Японии после возвращения Трампа в Белый дом рассматривают возможность получить собственное ядерное оружие. Эксперты считают, что число обладающих им стран может вырасти до 25, если рухнет ДНЯО
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Разворот США к России при Дональде Трампе и его «пренебрежение» к НАТО побудили союзников Вашингтона в Европе и Азии задуматься о том, чтобы выйти из-под защиты американского ядерного зонтика и получить собственное оружие, пишет Financial Times.

Газета приводит высказывание министра обороны Великобритании в 1964–1970 годах Дэниса Хили о ядерной программе США, согласно которому, «чтобы сдержать русских, надо 5% внушительности, а чтобы успокоить европейцев — 95%». После возвращения в Белый дом Трампа уверенность европейских союзников в США ослабла как никогда, пишет издание.

В числе этих государств — Германия, Польша, Южная Корея и Япония. Ряд немецких чиновников, «потрясенных темпом развития событий» с момента вступления Трампа в должность президента, стали задаваться вопросом, следует ли Германии рассмотреть возможность получения собственного ядерного оружия, пишет газета. В феврале будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал необходимыми переговоры с Францией и Великобританией о распространении их ядерного зонтика на его страну, но в то же время отметил, что Берлин хотел бы сохранить защиту США.

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Истребитель&nbsp;Rafale

В Польше тему получения собственного оружия поднял премьер Дональд Туск, но президент Анджей Дуда уверен, что Варшаве потребуются «десятилетия» на его разработку. С Дудой согласны многие аналитики и представители отрасли. «Для нас создание ядерного оружия с нуля слишком дорого, у нас не достаточно времени», — заявил Марцин Идзик, член совета директоров государственной оборонной компании PGZ. Дуда считает, что на территории страны нужно разместить американское оружие.

Южная Корея обеспокоена не только возвращением Трампа в Белый дом, но и развитием ядерной программы КНДР и «расцветом отношений» Пхеньяна с Москвой. Как заявил научный сотрудник государственного Корейского института по вопросам национального объединения Ли Сан Син, поддержка получения Сеулом собственного ядерного оружия «расширяется и укрепляется». «У Кореи есть базовая технология для создания ядерного оружия, и опыт производства очень небольшого объема плутония и урана», — заявил профессор Сеульского национального университета Су Кюн Рёль.

В Японии, единственной стране, ставшей жертвой атомной бомбардировки, тема ядерного оружия была самым большим политическим табу на протяжении всей послевоенной истории страны, пишет FT. Тем не менее «в некоторых кругах» ведутся дебаты о возможности его получения. По словам высокопоставленного японского чиновника, вопрос обсуждает небольшая группа «наиболее воинственных политиков», но вскоре круг участников может расшириться. Япония была одной из первых стран, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но у Токио есть возможности для его создания: по данным на конец 2023 года, запасы плутония внутри страны составляли около 8,6 т — в теории этого достаточно для производства нескольких тысяч бомб.

Согласно договору, в пятерку ядерных держав входят постоянные члены Совета Безопасности ООН — США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Оружие есть также у Индии, Израиля и Пакистана, которые не подписывали соглашение, и у КНДР, единственной страны, вышедшей из ДНЯО. Аналитики опасаются, что, если договор перестанет существовать, в том числе из-за отсутствия гарантий со стороны США, число стран с ядерным арсеналом может вырасти до 15–25, что, в свою очередь, приведет к «большому риску катастрофической атомной войны».

Трамп призывает к сокращению ядерных арсеналов — он говорил о планах обсудить это с Россией и Китаем. По данным SIPRI, на Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ядерное оружие Дональд Трамп США Германия Польша Южная Корея Япония ДНЯО
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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