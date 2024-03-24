В США назвали актуальной военную миссию в Ираке после теракта в «Крокусе»

После атаки террористов на «Крокус Сити Холл», ответственность за которую взяла на себя ИГИЛ, военную миссию США в Ираке завершать рано, заявила американский посол. Ранее вывести войска США из Ирака просил премьер аль-Судани

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«Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) по-прежнему представляет угрозу в Ираке, а работа возглавляемой США военной коалиции по полному разгрому группировки еще не завершена, заявила Reuters посол США в Ираке Алина Романовски.

Агентство напоминает, что иракские политики, включая нынешнего премьер-министра страны Мухаммеда Шиа аль-Судани, неоднократно заявляли, что ИГИЛ больше не представляет угрозы в Ираке и миссию коалиции необходимо завершить, даже несмотря на то, что филиалы группировки продолжают совершать нападения в других местах.

«Мы считаем, что ИГИЛ по-прежнему представляет здесь [в Ираке] угрозу, значительно меньшую, но, тем не менее, наша работа еще не завершена, и мы хотим гарантировать, что иракские силы смогут продолжить длительный разгром ИГИЛ», — заявила Романовски.

Как отмечает Reuters, она выступила с этим заявлением после атаки террористов на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, в результате чего погибли по меньшей мере 137 человек, свыше 180 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

«Это событие [в Подмосковье] напоминает нам, что ИГИЛ — это общий враг-террорист, которого необходимо победить повсюду. Вот почему Соединенные Штаты и Ирак разделяют приверженность обеспечению окончательного разгрома ИГИЛ, в том числе путем совместной работы над формированием будущего прочного двустороннего партнерства США и Ирака в области безопасности», — подчеркнула посол.

Силы под руководством США вторглись в Ирак и свергли Саддама Хусейна в 2003 году. Они покинули страну в 2011-м, но затем вернулись в 2014 году, чтобы бороться с ИГИЛ в составе международной коалиции. В настоящее время США имеют в стране около 2500 военнослужащих, хотя о победе над «Исламским государством» в Ираке и Сирии экс-президент США Дональд Трамп заявил еще в декабре 2017 года.

Reuters отмечает, что напряженные отношения между нынешними властями Ирака и США сохраняются уже несколько месяцев, после того как в начале февраля американская авиация начала бомбить проиранские силы на территории Ирака. В Багдаде после бомбардировки сообщили о гибели 16 человек и о 25 пострадавших. МИД Ирака вызвал временного поверенного по делам США в Багдаде Дэвида Беркера и вручил ноту протеста. В ней говорилось, что страна не может служить «полем для сведения счетов между воюющими государствами».

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что США «сами выпустили джинна из бутылки», действуя без санкций Совета Безопасности ООН, в том числе на территории Ирака. По его словам, «американские правящие элиты» создали монополию на власть и начали ее укреплять, но столкнулись с тем, что «подавляющему большинству стран мира это не очень-то и нравится», в том числе их союзникам. «И подспудно, постепенно все увидели, что нарастает сопротивление такому складывающемуся миропорядку. <...> И начались проблемы и сбои», — отмечал глава государства.