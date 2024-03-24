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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области за сутки повредили десятки домов и автомобилей

Гладков: за сутки повреждено около 80 частных домов и более 50 авто
Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за атак дронов и обстрелов в Белгородской области за сутки в общей сложности было повреждено более 200 квартир, около 80 частных домовладений и более 50 машин, сообщил губернатор. Погиб один человек, девять пострадали
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В результате атак дронов и обстрелов в Белгородской области за сутки, с 7:00 23 марта до 7:00 24 марта (местное время совпадает с московским), в общей сложности повреждено более 200 квартир, свыше 70 частных домовладений и более 50 автомобилей, следует из сообщения губернатора Вячеслава Гладкова в телеграм-канале. Погиб один человек, девять пострадали.

Так, в Белгороде погиб мужчина. По словам Гладкова, он «находился в квартире, где произошло обрушение балкона, от полученных ран он скончался на месте». Еще семь человек получили ранения. Кроме того, в городе были повреждены 214 квартир в 32 многоквартирных домах, 34 частных домовладения, одна хозпостройка, три социальных объекта и девять хозсубъектов, а также 40 автомобилей.

В Белгородском районе в результате воздушной атаки в поселке Разумное получили повреждения три частных домовладения и четыре автомобиля, в Майском сельском поселении — два частных домовладения и гараж, в Дубовском сельском поселении — 21 частное домовладение, один многоквартирный дом, надворная постройка и четыре автомобиля, в Тавровском сельском поселении — шесть частных домовладений, одно производственное помещение, гараж, хозпостройка и четыре автомобиля, в Стрелецком сельском поселении — два частных домовладения, в Головинском и Никольском сельских поселениях — по одному частному домовладению. Никто не пострадал.

В Борисовском районе в селе Цаповка с квадрокоптера было сброшено шесть взрывных устройств на территорию сельхозпредприятия. Никто не пострадал. Повреждения получили два транспортных средства.

Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле белгородского села Муром
Политика
Фото:Яндекс.Карты

В Волоконовском районе в селе Тишанка при атаке с помощью двух дронов-камикадзе в частном домовладении были повреждены окна. В результате взрыва получила повреждения линия электропередачи. ЛЭП была повреждена и в селе Борисовка, которое также было атаковано с помощью двух дронов-камикадзе. Сейчас электроснабжение в обоих селах восстановлено.

В Грайворонском городском округе в результате обстрелов пострадали женщина и мужчина. В Грайвороне были повреждены три частных домовладения. В селах Козинка и Мокрая Орловка получили повреждения по одному частному домовладению. В поселке Хотмыжск в результате взрыва после атаки двух FPV-дронов были повреждены окна вокзала. В селе Пороз FPV-дроном был атакован инфраструктурный объект связи. В селе Головчино FPV-дрон упал и взорвался, в результате взрыва был поврежден памятник архитектуры.

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В Белгородской области за сутки повредили десятки домов и автомобилей
В Белгородской области за сутки повредили десятки домов и автомобилей

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