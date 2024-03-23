Над Белгородской областью уничтожили 19 снарядов Vampire

Гладков сообщил о десяти сбитых воздушных целях над Белгородом

Гладков сообщил о десяти сбитых воздушных целях над Белгородом и Белгородским районом. Позже Минобороны доложило, что были уничтожены 19 снарядов Vampire. В Белгороде пострадали два человека

Над Белгородом и Белгородским районом сработали силы ПВО, они сбили десять воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, два человека пострадали: у молодого человека закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения правого плеча, у девушки закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения волосистой части головы. Обоих госпитализировали.

Кроме того, в Белгороде были повреждены десять частных жилых домовладений и одна машина. В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждения получили четыре частных домовладения, в селе Таврово — одно частное домовладение и один автомобиль, добавил губернатор.

Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что обстрелу подвергся частный сектор на Харьковской горе. «В Белгороде аварийное отключение электроэнергии на проспекте Ватутина и улице Губкина», — добавил он позже.

Позже Минобороны России доложило о 19 снарядах РСЗО Vampire, которые были уничтожены силами ПВО над Белгородской областью.

Около 22:40 в регионе запустили сирены ракетной опасности. Спустя примерно час глава региона сообщил, что сигналы отключили.

Утром 23 марта Минобороны заявило, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 11 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Ночью дрон самолетного типа атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат в регионе.