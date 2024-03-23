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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью уничтожили 19 снарядов Vampire

Гладков сообщил о десяти сбитых воздушных целях над Белгородом
Сюжет
Военная операция на Украине
Гладков сообщил о десяти сбитых воздушных целях над Белгородом и Белгородским районом. Позже Минобороны доложило, что были уничтожены 19 снарядов Vampire. В Белгороде пострадали два человека

Над Белгородом и Белгородским районом сработали силы ПВО, они сбили десять воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, два человека пострадали: у молодого человека закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения правого плеча, у девушки закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения волосистой части головы. Обоих госпитализировали.

Кроме того, в Белгороде были повреждены десять частных жилых домовладений и одна машина. В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждения получили четыре частных домовладения, в селе Таврово — одно частное домовладение и один автомобиль, добавил губернатор.

Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что обстрелу подвергся частный сектор на Харьковской горе. «В Белгороде аварийное отключение электроэнергии на проспекте Ватутина и улице Губкина», — добавил он позже.

Позже Минобороны России доложило о 19 снарядах РСЗО Vampire, которые были уничтожены силами ПВО над Белгородской областью.

В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность
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Около 22:40 в регионе запустили сирены ракетной опасности. Спустя примерно час глава региона сообщил, что сигналы отключили.

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Утром 23 марта Минобороны заявило, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 11 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Ночью дрон самолетного типа атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат в регионе.

Над Белгородской областью уничтожили 19 снарядов Vampire
Над Белгородской областью уничтожили 19 снарядов Vampire

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Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород РСЗО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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