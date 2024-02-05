Толпы на улицах: как выглядят протесты в Сенегале из-за выборов

Video

В Дакаре полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих из-за переноса президентских выборов. Об этом пишет местный портал Leral.net.

По словам очевидцев, полиция применила гранаты со слезоточивым газом, чтобы разогнать протестующих, которые кидались камнями и жгли шины. Их арестовали. Полицейские фургоны патрулировали район до 8 часов вечера воскресенья.

Накануне, 4 февраля, жители Дакара вышли на улицы города с протестом после соответствующего призыва оппозиции, пишет издание News 24. Одна из лидеров оппозиции Аминату Туре была арестована, когда приехала на митинг.

Волнения в Сенегале вызваны переносом президентских выборов, которые были назначены на 25 февраля. Действующий президент Маки Салл объяснил такое решение тем, что конституционный совет Сенегала не допустил до выборов нескольких политиков. В частности, в окончательный список из двадцати кандидатов не вошли заключенный в тюрьму лидер оппозиции Усман Сонко и сын бывшего президента Сенегала Карим Вад. Эти обстоятельства могли подорвать доверие к избирательным бюллетеням, посчитал Салл и принял решение о переносе даты выборов.

В связи с этим экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) выразило беспокойство и призвало Сенегал поскорее назначить новую дату выборов.