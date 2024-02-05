 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Толпы на улицах: как выглядят протесты в Сенегале из-за выборов

Появились кадры с протестами в Сенегале из-за переноса выборов президента

Толпы на улицах: как выглядят протесты в Сенегале из-за выборов
Video

В Дакаре полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих из-за переноса президентских выборов. Об этом пишет местный портал Leral.net.

По словам очевидцев, полиция применила гранаты со слезоточивым газом, чтобы разогнать протестующих, которые кидались камнями и жгли шины. Их арестовали. Полицейские фургоны патрулировали район до 8 часов вечера воскресенья.

Накануне, 4 февраля, жители Дакара вышли на улицы города с протестом после соответствующего призыва оппозиции, пишет издание News 24. Одна из лидеров оппозиции Аминату Туре была арестована, когда приехала на митинг.

ЭКОВАС выразило беспокойство из-за переноса выборов президента в Сенегале
Политика

Волнения в Сенегале вызваны переносом президентских выборов, которые были назначены на 25 февраля. Действующий президент Маки Салл объяснил такое решение тем, что конституционный совет Сенегала не допустил до выборов нескольких политиков. В частности, в окончательный список из двадцати кандидатов не вошли заключенный в тюрьму лидер оппозиции Усман Сонко и сын бывшего президента Сенегала Карим Вад. Эти обстоятельства могли подорвать доверие к избирательным бюллетеням, посчитал Салл и принял решение о переносе даты выборов.

В связи с этим экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) выразило беспокойство и призвало Сенегал поскорее назначить новую дату выборов.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Теги
Сенегал Выборы протесты
Материалы по теме
ЭКОВАС выразило беспокойство из-за переноса выборов президента в Сенегале
Политика
Президенты России и Сенегала поговорили по телефону
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 98,23 (-0,42) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 91,24 (+0,58) Инвестиции, 17:24
Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску Политика, 18:20
МВД назвало два новых кода для номеров машин в Подмосковье Авто, 18:17
Трейдер заработал $700 тыс. за 5 часов на пародийной криптовалюте Крипто, 18:13
1 февраля в Москве состоялось заседание комиссии РСПП по медиаиндустрии Пресс-релиз, 18:08
Следствие рассказало об участии актера из «Глухаря» в атаках ВСУ Политика, 18:04
На дне Онежского озера нашли обломки потерпевшего крушение Ми-8 Общество, 18:00
Греция отказалась передать Украине зенитные комплексы С-300 Политика, 17:55
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 17:39
Суд оштрафовал компанию «5.25 Программы» на ₽10 млн за взятку Росавиации Общество, 17:38
Трамп допустил начало третьей мировой до выборов в США из-за Байдена Политика, 17:34
Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 30 млн человек Инвестиции, 17:32
В Саратове суд вынес решение по первому делу о флаге ЛГБТ Общество, 17:23
Футболисты двух российских клубов устроили драку после матча в Турции Спорт, 17:21
Толпы на улицах: как выглядят протесты в Сенегале из-за выборов Политика, 17:15