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ЭКОВАС выразило беспокойство из-за переноса выборов президента в Сенегале

ЭКОВАС выразило беспокойство из-за обстоятельств переноса выборов главы Сенегала

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) обеспокоено обстоятельствами, которые привели к переносу президентских выборов в Сенегале, сказано в заявлении на сайте организации.

«Комиссия ЭКОВАС выражает обеспокоенность обстоятельствами, которые привели к отсрочке выборов, и призывает компетентные органы ускорить различные процессы, чтобы назначить новую дату выборов», — сказано в сообщении.

Организация призвала политическое сообщество Сенегала сконцентрироваться на сотрудничестве и диалоге, чтобы сделать выборы прозрачными, инклюзивными и заслуживающими доверия.

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Накануне президент Сенегала Маки Салл отложил выборы главы государства, запланированные на 25 февраля, на неопределенный срок. Он пояснил, что отменил соответствующий закон из-за проблем с голосованием, которые могут спровоцировать споры.

Салл объявил об отсрочке выборов после того, как в январе конституционный совет Сенегала исключил из числа кандидатов нескольких известных политиков, пишет Reuters. Всего совет допустил до участия в гонке 20 человек. Салл в кампании не участвует — ранее он объявил, что не намерен баллотироваться на третий срок.

При этом к участию в выборах не был допущен лидер оппозиции Усман Сонко, решение объяснили вынесенным ему условным приговором по делу о клевете. Еще к одному кандидату возникли вопросы из-за двойного гражданства.

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Президент в обращении к народу 3 февраля заявил, что «эти непростые условия могут серьезно подорвать доверие к избирательным бюллетеням, посеяв семена споров» как до, так и после выборов.

Через несколько часов после того, как президент выступил с обращением, генеральный секретарь правительства Сенегала Абду Латиф Кулибали подал в отставку.

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