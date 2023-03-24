Контейнеры с грузами для России застряли в порту Антверпена на год
Пять контейнеров индийской компании Jindal Stainless, направлявшихся в Россию, застряли в бельгийском порту Антверпен примерно на год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
«В контейнерах находится около 100 метрических тонн нержавеющей стали», — сказал представитель компании. Контейнеры были отправлены в феврале 2022 года, но были задержаны из-за санкций ЕС.
При этом, подчеркнул представитель Jindal Stainless, нержавеющая сталь не входит в санкционный список и должна быть растаможена для дальнейшей транспортировки.
Администрация порта Антверпен-Брюгге передала запрос Reuters в федеральную таможенную службу Бельгии.
В середине марта прошлого года в таможенном и акцизном управлении Бельгии заявили, что около 1,5 тыс. грузовых контейнеров, предназначенных для переправки в Россию, блокированы в бельгийских портах Антверпена и Зебрюгге.
Глава управления Кристиан Вандерварен подчеркнул, что контейнеры могут быть отправлены в Россию только в том случае, если заинтересованные компании предоставят бумаги, свидетельствующие о том, что они не попадают под европейские санкции.
В июле 2022 года голландский порт Роттердам приостановил на неопределенный срок контейнерное сообщение из России. В качестве причин приостановки контейнерного сообщения указаны «спецоперация на Украине» и санкции ЕС против Москвы.
В начале апреля 2022 года ЕС запретил судам под российским флагом заходить в порты ЕС и ввел ограничения для российских и белорусских компаний на перевозку товаров по территории европейских стран, в том числе на транзит.
Bloomberg в июне прошлого года сообщал, что морские перевозки в Россию сократились на 60% с конца февраля, после того как крупные транспортные компании, такие как Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd, приостановили свою деятельность.